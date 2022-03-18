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Oğuz, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin yokluklar içinde imkânsızı başardığı, vatan sevgisinin en üst safhada ortaya konduğu, birlik ve beraberliğin en önemli simgesi olan şanlı bir destan olduğunu belirtti.

18 Mart 2022 Cuma 14:00
Oğuz, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutan ve lideri ortaya çıkardığını ifade eden Oğuz, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmış ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını anımsattı.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Türk halkı da Çanakkale’deki mücadele ruhunu Kıbrıs’taki varoluş mücadelesinde göstermiş, büyük bir azim ve kararlıkla her türlü zorluğa karşı direnmiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutlarım.”

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Son Güncelleme: 19.03.2022 00:27
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