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Oğuz: “Bundan sonraki süreç soğutma ve yaraları sarma olacak”

18 Mayıs 2020 Pazartesi 02:10
Oğuz: “Bundan sonraki süreç soğutma ve yaraları sarma olacak”
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TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI OĞUZ: BUGÜN BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün büyük bir felaket yaşandığını, yangının bir nokta haricinde en az hasarla kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Oğuz, Güzelyurt Kaymakamlığı’ndaki kriz  toplantısının ardından, basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz, Tepebaşı –Kalkanlı bölgesinde çıkan yangında büyük hasar oluştuğunu belirterek, yangının kontrol altına alınması ile ilgili son çalışmaların yapıldığını belirtti. Koruçam-Akdeniz bölgesinde çıkan diğer yangının ise şu anda kontrol altına alındığı bilgisini veren Bakan Oğuz, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinin bu akşam teyakkuz halinde olacağını aktardı. Bakan Oğuz, yangının kontrol altına alınması için soğutma çalışmalarının yapılacağını ifade ederek, “Türkiye’den gelen üç helikopter, bu akşam burada konuşlandırılacaklar. Yarın sabah itibarıyla yine uçuşa gidip, gerekmesi halinde müdahalede bulunacaklar” diye konuştu.

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“BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ SOĞUTMA VE YARALARI SARMA OLACAK”

Bakan Oğuz, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların öğle saatlerinden itibaren bölgede olduklarını anımsatarak, “Elimizden geldiğince bu zararı en az hasarla atlatmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreç, soğutma ve yaraları sarma olacak. Yarın sabah itibarıyla da yeni bir süreç başlayacak” dedi.

Bakan Oğuz, yangın için gerekli desteği vererek, helikopter gönderilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a  ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti.

Bakan Oğuz, Türkiye’den gelen iki helikopterin Adana’daki bir yangını bırakıp geldiğine işaret ederek, Güney Kıbrıs’tan  bir helikopter ve bir yangın uçağının da çalışmalara katıldığını ifade etti.

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Son Güncelleme: 18.05.2020 02:16
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