Oğuz, Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı

OĞUZ: “BASIN MENSUPLARI ZAMAN MEVHUMU GÖZETMEDEN, HER TÜRLÜ ŞARTLAR ALTINDA, BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE ÇALIŞARAK TOPLUMU BİLGİLENDİRİYOR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, basın mensuplarının zaman mevhumu gözetmeden, her türlü şartlar altında, büyük bir özveriyle çalışarak, toplumu bilgilendirdiklerini söyledi.

Basının çok sesliliğe ve demokrasiye olan katkısının çok önemli olduğuna dikkat çeken Oğuz, basın çalışanlarının, gelecek endişesi taşımadan, çalışma şartları iyileştirilerek mesleklerini ifa etmelerinin önemine işaret etti.

Oğuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm basın çalışanlarımız bizler için değerlidir ve onların özgür, çok daha iyi şartlar altında görevlerini sürdürmeleri toplumsal demokrasi açısından da gerekliliktir. Tüm basın çalışanlarımızın gününü kutluyorum”