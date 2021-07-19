Oğuz: “Barışın sürmesinin nedeni Türkiye’nin askeri varlığı ve tek yanlı müdahale hakkıdır”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında, “Kıbrıs tarihinde önemli bir yere sahip olan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı, bugünleri rahat, huzurlu ve barış içerisinde yaşamamızın en büyük gerçeğidir” diyerek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin var olmaya devam edeceğini kaydetti.

Oğuz mesajında şunları kaydetti:

“Ada’daki barışın sürmesinin yegane nedeni Türkiye’nin adadaki etkin askeri varlığı ve tek yanlı müdahale hakkıdır. Geçen 47 yıllık süreç bunun en büyük kanıtıdır.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sıfırlamayı düşünen Rum tarafına bunun mümkün olmayacağını kanıtlayan Kıbrıs Türkü, kendi gücünün de farkındadır.

Bizi yok sayan ve çeşitli olumsuz propagandalarla Kıbrıs Türkü’nü azınlık ya da izole ederek yok etmek isteyen zihniyete direnerek devletimize sahip çıkmak görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümünü kutlar, Barış Harekatı’nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ni bir kez daha takdirle yad eder, canları ve kanları pahasına bugünlere gelmesine imkan sağlayan aziz şehitlerimizi saygıyla anar, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunarım.”