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Oğuz: “Balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümü ile ilgili birtakım adımlar atacağız”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yıllardır ihmal edilen ve ülkede önemli bir yer tutan balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümüyle ilgili birtakım adımlar atacaklarını söyledi.

Oğuz: “Balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümü ile ilgili birtakım adımlar atacağız”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yıllardır ihmal edilen ve ülkede önemli bir yer tutan balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümüyle ilgili birtakım adımlar atacaklarını söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:24
Oğuz: “Balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümü ile ilgili birtakım adımlar atacağız”

Bakanlık açıklamasına göre Oğuz, Girne Antik Liman, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta ve Kayalar’daki balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu. 

Oğuz’a bakanlık yetkilileri yanında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ eşlik etti. 

“SORUNLARIN ÇÖZMÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPACAĞIZ”

Bakan Oğuz, ziyaret ettiği Girne Turizm Limanı’nda balıkçıların sorunlarını yerinde araştırarak, gözlemlediklerini söyledi. 

Girne Belediye Başkanı Güngördü’nün de incelemelere eşlik ettiğini belirten Bakan Oğuz, şöyle konuştu:
“Bazı sorunlar belediyeyi, bazı sorunlar Turizm Bakanlığı’nı, bazı sorunlar Ulaştırma Bakanlığı’nı, bazı sorunlar da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı ilgilendiriyordu. Amacımız, yıllardır atıl kalan ve bu ülkede önemli bir yer tutan balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümü ile ilgili bazı hamleler yaparak, adım atmaktır. Balıkçıların en büyük şikayeti, siyasilerin sürekli gelip gitmesi ancak sorunların yerinde durması yönündeydi. Bu sorunların çözümüyle ilgili nasıl adım atılabileceği yönünde bir çalışma yaptık. Sorunların çözümü ile ilgili çalışmaların takibini yapacağız.”

Girne Limanı’nda balıkçıların teknelerinin bulunduğu bölümle ilgili hem altyapı hem de güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Oğuz, balıkçıların, Hayvancılık Dairesi’nden bekledikleri teşviklerle ilgili sorunlar da bulunduğunu ifade etti. Oğuz, “Yapısal sorunlarla ilgili Turizm Bakanlığı’nın bir çalışması var. Bunun takibini yaparak, sorunların bir nebze olsun çözümü için çalışmaları başlatmış durumdayız. Belediye Başkanı da belediyenin kapsamına giren sorunların çözümü yönünde adımlar atacak. Limanın çevresi de bazı düzenlemeler istiyor. Belediye Başkanı çalışmayı başlattı. Bugün yaptığımız ziyaretin mutlaka sonuçları olacak” diye konuştu.

“KARAOĞLANOĞLU’NDA BALIKÇI BARINAĞI TALEBİ VAR”

Bakan Oğuz, Karaoğlanoğlu bölgesinde balıkçı barınağı talebi olduğunu ve buranın kamulaştırılması ile ilgili sorunlar bulunduğunu da söyledi. 

Hem Girne Limanı’ndaki balıkçıların yükünü hafifletmek hem de Karaoğlanoğlu bölgesinde bir alternatif alan yaratmakla ilgili projelendirme ve kamusal yasaların geçmesi yönünde neler yapabileceğini yerinde gördüklerini kaydeden Oğuz, bu talebi yerine getirmekle ilgili bütçe çerçevesinde çalışmalar yapılacağını ifade etti.

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Oğuz, şöyle devam etti:

“Denizden ekmeğini çıkaran insanların her zaman yanında olmak istiyoruz. O bölgede bunu meslek olarak yapanların sorunlarını da çözmek istiyoruz. Tüzüğümüzü en kısa sürede geçirip, ada genelinde balıkçıların sorunlarını çözmekle ilgili adımlar atacağız. Yasayla ilgili Merkezi Mevzuat Dairesi’ne gönderilmiş çalışma var. Bunu da en kısa sürede sonuçlandırıp, Ekim ayında Meclis açıldığında gündeme getirip çözeceğiz. Karaoğlanoğlu’ndaki bu talebi yerine getirmek için önümüzdeki yıllarda proje dahilinde çalışma başlatmak istiyoruz.” 

Bakan Oğuz, Alsancak’ta liman yapımı ile ilgili talebi de yerinde gördüklerini ifade ederek, konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve Hayvancılık Dairesi’nin bu konuda gerekli çalışmaları yapacağını belirtti.

Lapta’daki limanın genişletilmesi yönünde talep olduğunu, barınağın bazı yapısal sorunları bulunduğunu ve imkânlar çerçevesinde yardım etmeye çalışacaklarını dile getiren Oğuz, Oğuz, Kayalar’da balıkçı barınağı yapılması talebini de yerinde incelediklerini söyledi.

“BALIKÇI BARINAKLARI İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATI YERİNE GETİRECEĞİZ”

Bakan Oğuz, tüm balıkçı barınakları ile ilgili gerekli yasal mevzuatları yerine getireceklerini söyleyerek, ekonomik anlamda da yerel kaynaklardan ne kadar kullanılabileceğiyle ilgili bir planlama yapılacağını kaydetti. 

Gençlerin de balıkçılık mesleğine girmesini istediklerini, bununla ilgili teşvikler verilerek, mevcut hakların düzenlenebileceğine işaret eden Dursun Oğuz, balıkçılık sektörünün cazip hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Oğuz, “Bununla ilgili çalışmaları yapacağız. Bunun için planlama yapmak zorundayız. Bu ülkede her isteyen gidip de balıkçılık yapmasın, haklar dahilinde yapılsın” dedi.

Balıkçıları, birlik ve kooperatif kurmalarını için teşvik ettiklerini anlatan Bakan Oğuz, şöyle devam etti:

“Bu ülkede, tüm üretim çeşitlerinde kooperatifleşmeyi öne çıkarmak zorundayız. Üretim kalitesi, hak edişin sağlanması, üreticinin tüketiciye uygun fiyatta gitmesi önemli. Kooperatif ve birlik kurulmasında ısrarcıyız. Bu konuda bazı yerlerde eksiklik var. Özellikle balıkçı barınaklarının kendi birlik ve kooperatiflerini kullanması, kendilerini ifade etmesi ile ilgili çalışmalarımız var. Yasal zemindeki eksiklikleri kısa sürede gidermek istiyoruz. Teşviklendirme ile ilgili bakanlığımızın bütçe çerçevesinde çalışmaları olacak. Altyapı olarak yapabileceklerimizi eldeki imkanlarla asgari düzeyde planlama yaparak değerIendirmek durumundayız.” 
 

Son Güncelleme: 21.08.2019 18:31
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