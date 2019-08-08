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Oğuz: “Balık Kooperatifleri aktif hale gelmeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İskele’deki Boğaz Balıkçı barınağında İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret  ederek, İskele bölgesinde  kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi’nin sorunları ile ilgili toplantı yaptı. 

Oğuz: “Balık Kooperatifleri aktif hale gelmeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İskele’deki Boğaz Balıkçı barınağında İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret  ederek, İskele bölgesinde  kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi’nin sorunları ile ilgili toplantı yaptı. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
Oğuz: “Balık Kooperatifleri aktif hale gelmeli”

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a temasları sırasında bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Toplantı öncesinde, İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi'nin daha önce halka  balık satışı yaptığı nokta ve soğuk hava deposu incelendi. 

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Toplantıda, kooperatifin sorunları ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Barınak içerisinde balıkçı teknelerinin bakım onarımının yapıldığı çekek yeri de incelenerek, barınakta yapılması gereken iyileştirmeler ele alındı. 

Bakan Oğuz, kooperatifçiliğin önemini vurgulayarak, üretimi korumak kaydıyla halka uygun fiyatlı balık arz etmenin gerekliliğine dikkat çekti. 

Kooperatiflerin aktifleşmesinin önemli olduğunu belirten Bakan Oğuz, balıkçıların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu.
 

Son Güncelleme: 08.08.2019 14:29
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