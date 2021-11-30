Oğuz Azerbaycan'daki uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Oğuz Azerbaycan'daki uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
30 Kasım 2021 Salı 18:30
Dursun Oğuz yayınladığı mesajda, “Azerbaycan ordusuna ait bir askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bu elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum” dedi.
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