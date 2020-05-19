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Oğuz: Atatürk ülkenin bağımsızlığının korunmasında gençlere ne kadar değer verdiğini göstermiştir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,  19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 2020 Salı 09:52
Oğuz: Atatürk ülkenin bağımsızlığının korunmasında gençlere ne kadar değer verdiğini göstermiştir
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,   mesajında, şunları dile getirdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesinin 101’nci yılını kutluyoruz.

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Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan bu günü gençlere armağan ederek, ülkenin bağımsızlığının korunmasında gençlere ne kadar değer verdiğini göstermiştir.

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerimizde kutluyoruz. Belki dışarıda kutlamalar yapamıyoruz ama bu durum,  geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin coşkusunu azaltmıyor. Atatürk ilkeleri ışığında yetişen gençlerimizin,  fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak ülkemizi ileriye taşıyacaklarına dair inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle anarım.”


 

Son Güncelleme: 19.05.2020 10:00
Anahtar Kelimeler:
19 MayısDursun Oğuz
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