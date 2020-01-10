banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117868
ALTIN
293.667
DOLAR
5.8856
STERLİN
7.6937
EURO
6.5295
Ercan'dan çıkamadı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Uyuşturucu tasarufu: 2 kişi tutuklandı
GÜZELYURT'TA UYUŞTURUCU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

Oğuz: Arıza iki ayda giderilecek...

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi kapsamında öngörülen bir arıza meydana geldiğini belirtti. Kaynak: Oğuz: Panik yapacak bir durum yok, arıza iki ayda giderilecek

Oğuz: Arıza iki ayda giderilecek...

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi kapsamında öngörülen bir arıza meydana geldiğini belirtti. Kaynak: Oğuz: Panik yapacak bir durum yok, arıza iki ayda giderilecek

10 Ocak 2020 Cuma 08:51
Oğuz: Arıza iki ayda giderilecek...

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi kapsamında öngörülen bir arıza meydana geldiğini belirterek, panik yapacak bir durum olmadığını söyledi.

banner317
Dursun Oğuz; "sabit boruların askıya geçiş noktasında" yaşanan kopmayla ilgili müdahalenin bu sabahtan itibaren başladığını söyledi.

Türkiye'deki makamlarla temas içinde  olunduğunu belirten Oğuz, Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "KKTC'de kurulan Geçitköy Barajı, 20 milyon metreküp su stoğuna sahip. Zaten öngörülebilir benzer arızalar için KKTC’de bir su stok noktası kurulmuştu. Bu stok, mevcutla birleştiğinde 10 aylık bir su ihtiyacımızı karşılar" dedi.

Oğuz, DSİ'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ortak bir organizasyon için çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Hava muhalefeti izin verirse en geç iki ay içerisinde arıza giderilecek. Öngörülen bir arıza, müdahale mümkün" ifadesini kullandı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
31 Aralık Tarihli Çekilişte Kazanılan İkramiye Talihlisine Teslim Edildi
31 Aralık Tarihli Çekilişte Kazanılan İkramiye Talihlisine Teslim Edildi
Polisiye Olaylar…güzelyurt’ta 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı
Polisiye Olaylar…güzelyurt’ta 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “Su tüketimi konusunda endişe edilecek bir durum yok”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “Su tüketimi konusunda endişe edilecek bir durum yok”
Uyuşturucu tasarufu: 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu tasarufu: 2 kişi tutuklandı
Tatar ve Özersay, Erdoğan’la görüşmek üzere İstanbul’a gitti
Tatar ve Özersay, Erdoğan’la görüşmek üzere İstanbul’a gitti
Başbakan Ersin Tatar, bu sabah İstanbul’a gitti
Başbakan Ersin Tatar, bu sabah İstanbul’a gitti
Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru koptu
Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru koptu
Döviz kurları
Döviz kurları
ABD ordusu Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yerleşiyor...
ABD ordusu Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yerleşiyor...
Tarih sahnesine çıkma vakti
Tarih sahnesine çıkma vakti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim