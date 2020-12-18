Oğuz: “Aralık maaşlarıyla ilgili sorunumuz yok; 13. maaşlar için 400 milyona ihtiyaç var”

MALİYE BAKANI OĞUZ: “ARALIK MAAŞLARIYLA İLGİLİ SORUNUMUZ YOK; 13. MAAŞLAR İÇİN 400 MİLYONA İHTİYAÇ VAR”

BAKAN OĞUZ, YEREL İŞ GÜCÜNÜN DESTEKLENMESİ İÇİN İSE 254 MİLYON TL OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 654 MİLYON TL EK KAYNAĞA İHTİYAÇ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Aralık maaşlarıyla ilgili bir sorunumuz yok; 13’üncü maaşlar için 400, yerel iş gücünün desteklenmesi içinse 254 milyon TL olmak üzere toplamda 654 milyon TL ek kaynağa ihtiyacımız var” dedi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Oğuz bu açıklamaları bugün BRT'de 14. Saat programında yaptı.

Maliye Bakanı olarak, 13. maaşlarla ilgili henüz bir açıklama yapmamasının sorulması üzerine Dursun Oğuz, Başbakan Ersan Saner’in konuyla ilgili bir açıklama yaptığını, bu izahatın üzerine kendisinin de aynı şekilde izahatta bulunmasının bilinenin tekrarı gibi olacağını düşündüğünden bir açıklama yapmadığını söyledi.

Yeni bir değişiklik olmadıktan sonra aynı konu üzerinde sürekli açıklamalarda bulunmanın kamuoyunu meşgul edeceğini belirten Oğuz, “Unutmayalım ki, ağzınızdan çıkan her söz bir beklentiye neden oluyor. Dolayısıyla ne olursa olsun net konuşmak lazım. Sabah başka, akşam başka, bugün başka, yarın başka konuşmak doğru olmaz” dedi.

13. MAAŞLARLA İLGİLİ GEREKLİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Maliye Bakanı Oğuz, 13. maaşların ödenmesi ile ilgili bazı tarihler dile getirilse de konuyla ilgili ek kaynak arayışının giderilmesi sonrası gerekli açıklamanın duyurulacağını belirtti.

“ARALIK MAAŞLARIYLA İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK”

“Devletin gelirleri ile giderlerine baktığımız zaman Aralık maaşlarıyla ilgili bir sorunumuz yok” diyen Oğuz, 13. maaşlar ve bunun yanı sıra yerel iş gücünü desteklemekle ilgili ek bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, bu ek kaynağın giderilmesi noktasında gerek Başbakan, gerekse Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yalnızca kamuda çalışanların değil, özel sektör, işveren ve özel sektör çalışanlarının da sıkıntılarını bildiklerini kaydeden Bakanı, “Sanmasınlar ki onların derdi, bizim derdimiz değil. Ne yazık ki bir takım aksilikler yaşandı, hükümet krizi, hükümet arayışı vs. tüm bunlar yaşanırken devletten beklentisi olan özel sektör mağdur oldu. Göreve gelir gelmez bu mağduriyetin giderilmesi ve ek kaynak için çalışmalara başladık” diye konuştu.

Oğuz, 31 Aralığa kadar devletin mükellefiyetinde 13. maaşlar için 400 milyon, yerel iş gücünün desteklenmesi için 254 milyon, toplamda ise 654 milyon TL ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.