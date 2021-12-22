Oğuz: “Aralık ayı maaşları gelecek hafta, 13. Maaşlar Ocak ayında ödenecek”

Kamu çalışanları ve emekliler gelecek hafta ödeniyor. Emekliler Salı, çalışanlar ise Perşembe günü Aralık ayı maaşlarını alacak. 13. maaşlar ise emekli ve çalışanlara Ocak ayında verilecek.