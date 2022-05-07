Oğuz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Bakan Oğuz’un mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Annelerimiz yaşamın her anında çocuklarının üzerinden elini çekmeyen, fedakarlık ve sabırla çocuklarını yetiştiren, sınırız hoşgörü ve mutluluk kaynağıdırlar. Onlar başımızın tacı, sırtımızı güvenerek yaslayabildiğimiz en büyük destekçimiz, yol gösterenimizdirler. Annelerimiz, aynı zamanda kamuda, özel sektörde, evde, bağda, bahçede, tarlada hayat boyu üretendir de. Annelerimizin üzerimizde ödenemez hakları bulunmaktadır. Yaşamın kaynağı olan annelerimizi sadece bir gün değil, hayatımız boyunca sevgiyle kucaklamalıyız. Annelerimiz, bu dünyadaki en büyük şansımız ve destekçilerimizdir. Hangi yaşta olursak olalım, sığınabileceğimiz en güvenli limandır. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, onlara sevgi ve saygılarımı iletirim.”