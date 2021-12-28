Oğuz, Ankara’da temaslarda bulunacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık ve KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay eşlik ediyor.