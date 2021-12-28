Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bazı temaslarda bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde adadan ayrılarak, Ankara’ya gitti.
Oğuz, Ankara’da temaslarda bulunacak
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bazı temaslarda bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde adadan ayrılarak, Ankara’ya gitti.
28 Aralık 2021 Salı 16:00
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık ve KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay eşlik ediyor.
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