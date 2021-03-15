Oğuz: “1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişi başvurudu, ilgili kurul bu listeleri değerlendiriyor. Sonrasında 1500 TL’ler ödenecek”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, çalışamayan sektörlerdeki kişilere ödemesi yapılacağı sözü verilen 1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişinin başvuruda bulunduğunu, ilgili kurulun bu listeleri değerlendirdiğini, bu hafta artık bu listelerin netleşmesinin beklendiğini, sonrasında 1500 TL’lerin ödeneceğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, konuk olduğu Hakikat Web TV’de ‘Günaydın Hakikat’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ek mesailer konusunda konuşan Maliye Bakanı Oğuz, çalışanlara karşı altı aylık sorumlulukları olduğunu yineleyerek, “Maalesef ek mesailerde 6 ay gerideyiz” dedi.

Bakan Oğuz, özellikle Covıd-19 ile mücadelenin yaşandığı bu zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanları, polis, gümrük ve diğer emekçilerin ek mesailerinin gecikmesine rağmen sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, bu anlamda hem çalışanlara, hem de ilgili sendikalara fedakârlıklarından dolayı teşekkür etti.

Oğuz, sendikalarla görüştüklerini, bu hafta içinde yeniden bir araya geleceklerini de kaydetti.

“ÖNCELİK 1500 TL’LER, ARDINDAN EK MESAİLER…”

Önceliklerinin yaratılacak kaynakla 1500 TL’leri ödemek olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ardında da ek mesailer ile ilgili mükellefiyetleri yerine getirme amacında olduğunu söyledi.

“KONTROLLÜ AÇILMA BİZİM HEM EKONOMİK OLARAK, HEM SOSYAL YAŞAM OLARAK ÖNÜMÜZÜ DAHA İYİ GÖRMEMİZİ SAĞLIYOR…”

Corona virüsü vakaları nedeniyle ikinci kez kapanma kararının, birinci kapanma kararına göre daha kısa olmasına rağmen ülke ekonomisini daha fazla etkilediğini dile getiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Üst Kurulu’nun adım adım, kademe kademe açılma önerisinin bugün için çok daha sağlıklı bir karar olacağına inandığını söyledi.

Dünyadaki vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Bakan Oğuz; “Bir kez daha kapanmamak için, biz daha kontrollü gidiyoruz. Bu kontrollü açılma bizim hem ekonomik olarak, hem sosyal yaşam olarak önümüzü daha iyi görmemizi sağlıyor” dedi.

Bir kez daha kapanmayı gündeme getirmeme gerektiğine işaret eden Maliye Bakanı, bunun için hep birlikte kurallara uymak, tedbirleri almak gerektiğini söyledi.

EKONOMİK DESTEK PAKETİ…

Bu zor dönemde hükümetin ekonomik destek paketleri ile reel sektöre bir katkı sağlamak için çalıştığını hatırlatan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 400 milyon TL civarında olan bu paketin içeriği hakkında özet bir bilgi sundu.

Bakan Oğuz, “Bunlar tabii ki yeterli değil. Ancak ülkenin gelir ve giderleri ortada” diye konuştu.

Bakan Oğuz, pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı ekonomik darboğaza giren ve eyleme giden kesimlerin de sesine kulak verdiklerini dile getirdi.

TAŞIMACILAR…

Taşımacılarla ilgili yapılan çalışmalar ve mükellefiyetler hakkında da özet bilgi sunan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşme sonrası bir takım kararlar alındığını belirtti.

Oğuz, “Okul taşımacılarına, okul açıldığı zaman hak edişlerinden kesilmek kaydıyla 35 günlük avans verilecek. Yine 1500 tane araca, 1000 TL’yi bir yıl, diğer 1000 TL’yi bir buçuk yıl sonra faizsiz ödemek şartıyla 2000 TL ödenecek. Turizm taşımacıları için ise, onlar ile de ilgili bir hibe çalışması var. Sayın Başbakanımız ilerleyen günlerde açıklayacak” dedi.

TURİZM EMEKÇİLERİ…

Pandemi nedeniyle turizm ve turizm emekçilerinin de büyük sıkıntı içinde olduklarını ve hak arayışına giderek eylem yaptıklarını ifade eden Bakan Oğuz, ancak dünyada yaşanan bu salgın nedeniyle bir takım kuralların zaruri olduğunu söyledi.

SOSYAL YARDIMLAR…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz bir soru üzerine, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan kişilere %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alanlara ise %10 ek yardım ödeneğine değinerek, bunun Şubat, Mart ve Nisan ayları olmak üzere 3 ayı kapsadığını belirtti.

Hükümetin aldığı bir başka kararı daha açıklayan Maliye Bakanı Oğuz, “Sosyal Yardımdan herhangi bir geliri olmayan kişilerin müracaatı üzerine, bekârlara 1125 lira, evlilere 1500 lira ödeme yapılacak. Bu ödemeler de, listeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulduğu zaman gerçekleşecek” dedi.

TARIM VE KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMELERİ…

Hayvancılara ve Doğrudan Gelir Desteği olarak da çiftçilere mükellefiyetleri bulunduğunu kaydeden Maliye Bakanı Oğuz, “Çiftçilerimizi üç ay öteledik. Onlarla ilgili de artık bir ödeme yapılmalı. Ayrıca küçükbaş hayvan desteklerinde Nisan başında ödeme yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

MAAŞLAR…

Borçlanma ve maaşlar konusuna da açıklık getiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz şöyle konuştu;

“Maaşlar konusu öyle bir durum ki, ‘borçlanma’ denildiğinde akla direkt maaşlar geliyor. Aslında öyle değil. Zaten maaşlarda bir emek karşılığı değil mi? Bir hizmet karşılığı ödeniyor. O nedenle o da bir hak. Ama nedense sadece maaşlar için borçlanıldığı gibi bir algı yaratılıyor. Oysa bizim Maliye olarak mükellefiyetlerimiz var. Genel harcamaların içerisinde cari giderlerimiz var. Sağlık, eğitim süt ödemeleri, oteller vb. gibi harcamaları sıralayabiliriz.”

KARANTİNA’DA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMELİ…

Karantina otellerine ödenen rakamların da gündeme taşındığı programda Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu yöntemin en pahalı yöntem olduğunu, ekonomi ve Maliye’nin gücü açısından da sürdürülebilir bir yöntem olmadığını belirterek, sistem değişikliğine gitmenin şart olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, “Pozitifler hariç sistem değişikliğine gitmek gerekiyor. Bileklik dediğimiz yöntemden söz ediyorum. Sayın Başbakan ilk günden beri bu konu üzerinde çalışıyor” diye konuştu