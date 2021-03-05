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Öğretmenlik sınavlarının Nisan’da yapılması hedefleniyor

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), daha önce pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen Öğretmenlik sınavlarının Nisan ayında yapılmasının planlandığını açıkladı.  KHK, yazılı yarışma sınavı tarihlerinin, mevzuat uyarınca sınav tarihinden en az 15 gün öncesinden adayların bilgisine getirileceğini vurguladı.

05 Mart 2021 Cuma 13:00
Öğretmenlik sınavlarının Nisan’da yapılması hedefleniyor
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Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC Sağlık Bakanlığının 5 Ocak 2021 tarihli yazısı uyarınca yaşanan Pandemi dolayısıyla Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yazılı sınavlarının 2021 yılı Mart ayı sonrasına ötelenmesi gerektiği bildirilmişti. 

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Gelinen aşamada Sağlık Bakanı ile görüşülmüş ve pandeminin seyrine göre yazılı sınavların 2021 yılı Nisan ayında yapılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Herhangi bir değişiklik olmaması halinde Öğretmenlik Sınavlarının, 2021 yılı Nisan ayı içinde yapılması planlandı. Yazılı yarışma sınavı tarihleri, mevzuat uyarınca sınav tarihinden en az 15 gün öncesinden adayların bilgisine getirilecektir.”

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Son Güncelleme: 05.03.2021 13:43
Anahtar Kelimeler:
Kamu Hizmeti Komisyonuöğretmenlik Sınavları
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