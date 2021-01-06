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Öğretmenlik sınavlarına gireceklerin dikkatine!

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Sağlık Bakanlığı’ndan alınan görüş doğrultusunda, başta Öğretmenlik Sınavları olmak üzere hazırlıkları tamamlanan yazılı sınavların Mart 2021 sonrasındaki bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:35
Öğretmenlik sınavlarına gireceklerin dikkatine!
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Kamu Hizmeti Komisyonu, 9-10-16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmenlik Sınavlarının 3-4-10-11 Nisan 2021 tarihlerine, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece Yüksek Hemşire sınavının ise 18 Nisan 2021 tarihine ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

KHK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “koronavirüs salgını süresince kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonu olarak yoğun bir çaba gösterilmekte ve tüm tedbirler alınarak yazılı ve sözlü yarışma sınavları gerçekleştirilmektedir” denildi. KHK, son olarak, Sağlık Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda, gereken tüm tedbirlerin alındığını ve 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde 10 ayrı okulda, 5200 aday ve 500 gözetmenin katıldığı Yeterlik Sınavlarının  başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlattı.  

Bununla birlikte, son zamanlarda ülkede özellikle yerel vakalarda yaşanan artışlar nedeniyle Komisyon’un Okullarda düzenleyeceği ve geniş katılımlı olan yazılı yarışma sınavlarında ne gibi ek önlemler alınması hususunda Sağlık Bakanlığı’ndan yeniden görüş talep edildiği kaydedildi.

KHK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sağlık Bakanlığından alınan görüşte, ülkemizde uygulanan karantina uygulamaları nedeniyle sınavlara katılmak isteyen bazı adayların temaslı ve/veya pozitif olmaları ve karantinada olmaları nedeniyle düzenlenecek olan sınavlara katılamayacakları ve buna ilaveten geniş katılımlı olan ve okullarda düzenlenen yazılı yarışma sınavlarında katılımın bu denli yüksek olması beklenirken kapalı ortamlarda bulaş riskinin artacağı düşünülmüş ve tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bu sınavların gerçekleştirilemeyceği sonucuna varılmıştır.

Komisyon olarak, 9-10-16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan, 10 ayrı okulda 350 gözetmenin görev alıp, 1950 adayın katılacağı ve tüm hazırlıkları tamamlanmış olan Öğretmenlik Sınavları ile birlikte Okullarımızda  geniş katılımlı olarak gerçekleştirilecek olan diğer kadroların yazılı yarışma sınavlarının Sağlık Bakanlığından gelen görüş doğrultusunda Mart 2021 sonrasındaki bir tarihe ertelenmesine Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir.

Buna göre 9-10-16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmenlik Sınavları 3-4-10-11 Nisan 2021 tarihlerine, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece Yüksek Hemşire sınavının ise 18 Nisan 2021 tarihine ertelenmiştir.”

YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ERTELENEN DİĞER KADROLAR

Açıklamada, bunlara ilaveten, KHK internet sayfasında Mart 2021 sonuna kadar yapılacağı duyurulan ve aşağıda belirtilen kadroların yeni sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde yine internet sayfası aracılığıyla adayların bilgisine getirilmesine karar verildiği de vurgulandı.

Yazılı yarışma sınavları ertelenen diğer kadrolar ise şöyle:

MTÖD - Köy Kadın Kursu Öğretmeni

MTÖD - Atölye Şeflikleri

Posta Dairesi -  IV. Derece Posta Memuru

İstatistik Kurumu - III. Derece Yardımcı İstatistik Uzmanı

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                              III. Derece Analist/Programcı

Sivil Havacılık Dairesi -    I. Derece Hava Trafik Kontrolörü
                                        II. Derece Hava Trafik Kontrolörü

                                        I. Derece Meydan İşletme Memuru

                                        II. Derece Meydan İşletme Memuru

                                        I. Derece Meydan İtfaiye Memuru

                                        II. Derece Meydan İtfaiye Memuru

                                        I. D. Teknik İşler Ekip Sorumlusu (Elektrik-Elektronik)

                                        I. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik)

                                        II. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik)

                                        I. Derece Teknisyen (Makine)

                                       II. Derece Teknisyen (Makine)

                                       III. Derece Elektronik Mühendisi

                                       III. Derece Makine Mühendisi

                                       IV. D.  Teknisyen (Elektrik-Elektronik)

                                       IV. Derece Teknisyen (Makine)

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Anahtar Kelimeler:
öğretmenlik SınavlarıKamu Hizmeti Komisyonu
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