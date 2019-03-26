Öğretmenlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları Eğitimi Verilecek

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ortaklığı ile, Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilkokul öğretmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları” konulu seminer düzenlenerek eğitim materyallerindeki toplumsal cinsiyet rollerinin önemine vurgu yapılacağı açıklandı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya’nın konuşmacı olarak katılacağı seminer, Perşembe günü 15:00 ile 17:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda gerçekleştirilecek.

“Cinsiyet Eğitimi Öğretmenleri Eğitimi”, “Cinsiyet ve Meslek Seçimi Farkındalığı” gibi konularda yetişkin eğitimi, seminer ve atölye çalışmalarında deneyim sahibi olan Prof. Dr. Kaya sunumunda, resmi eğitim, hikâye kitapları ve ders kitapları aracılığıyla şekillendirilen toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki anlayışı ele alacak.

Ankara Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya’nın, Türkiye Sosyoloji Derneği (TSA) Başkan Yardımcısı olduğu ve Avrupa Sosyoloji Birliği (ESA) yürütme kurulunda bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında yerel sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimlere, kadınların güçlendirilmesi ve ev içi şiddet gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda ve Lefkoşa’da bir kadın sığınma evinin açılması projesinde Avrupa Komisyonu tarafından destek sağlanmıştır. Bu projelerin, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizlik ve bu konunun ele alınabilmesi için atılması gerekli olan adımlar ile ilgili farkındalık yaratılması üzerinde etkileri vardır. Yakın zamanda, yerel bir sivil toplum örgütü olan KAYAD ile ‘Birlikte Daha Güçlü’ isimli yeni bir proje imzalanmıştır. Bu projenin hedefi, cinsel sağlık eğitimi ve ev içi şiddet konularında ortaokullarla çalışarak 300 öğretmeni eğitmektir.”

(ŞEB/HA)