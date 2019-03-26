banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97379
ALTIN
227.893
DOLAR
5.4438
STERLİN
7.1327
EURO
6.1478
Mormenekşe yasta
MORMENEKŞE YASTA
Calıştığı restoranı soydu
CALIŞTIĞI RESTORANI SOYDU
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor
USLANMAYAN KOCA HAPSE GİRMEYE DOYMUYOR
banner307
Flaş Haber
Adil olun!
Kapat

Öğretmenlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları Eğitimi Verilecek

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ortaklığı ile, Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilkokul öğretmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları” konulu  seminer düzenlenerek eğitim materyallerindeki toplumsal cinsiyet rollerinin önemine vurgu yapılacağı açıklandı.

Öğretmenlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları Eğitimi Verilecek

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ortaklığı ile, Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilkokul öğretmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları” konulu  seminer düzenlenerek eğitim materyallerindeki toplumsal cinsiyet rollerinin önemine vurgu yapılacağı açıklandı.

26 Mart 2019 Salı 18:01
Öğretmenlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları Eğitimi Verilecek

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ortaklığı ile, Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilkokul öğretmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları” konulu  seminer düzenlenerek eğitim materyallerindeki toplumsal cinsiyet rollerinin önemine vurgu yapılacağı açıklandı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya’nın konuşmacı olarak katılacağı seminer, Perşembe günü 15:00 ile 17:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda gerçekleştirilecek.

“Cinsiyet Eğitimi Öğretmenleri Eğitimi”, “Cinsiyet ve Meslek Seçimi Farkındalığı” gibi konularda yetişkin eğitimi, seminer ve atölye çalışmalarında deneyim sahibi olan Prof. Dr. Kaya sunumunda, resmi eğitim, hikâye kitapları ve ders kitapları aracılığıyla şekillendirilen toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki anlayışı ele alacak.

Ankara Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya’nın, Türkiye Sosyoloji Derneği (TSA) Başkan Yardımcısı olduğu ve Avrupa Sosyoloji Birliği (ESA) yürütme kurulunda bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında yerel sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimlere, kadınların güçlendirilmesi ve ev içi şiddet gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda ve Lefkoşa’da bir kadın sığınma evinin açılması projesinde Avrupa Komisyonu tarafından destek sağlanmıştır. Bu projelerin, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizlik ve bu konunun ele alınabilmesi için atılması gerekli olan adımlar ile ilgili farkındalık yaratılması üzerinde etkileri vardır. Yakın zamanda, yerel bir sivil toplum örgütü olan KAYAD ile ‘Birlikte Daha Güçlü’ isimli yeni bir proje imzalanmıştır. Bu projenin hedefi, cinsel sağlık eğitimi ve ev içi şiddet konularında ortaokullarla çalışarak 300 öğretmeni eğitmektir.”

(ŞEB/HA) 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mormenekşe yasta
Mormenekşe yasta
27 Mart 2019 Çarşamba Gündemi
27 Mart 2019 Çarşamba Gündemi
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Milletvekilleri Güncel Konularda Konuştu…
Milletvekilleri Güncel Konularda Konuştu…
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Ubp Milletvekili Pilli: “sağlıkta Hiçbir Şey, Mazeret Olamaz”
Ubp Milletvekili Pilli: “sağlıkta Hiçbir Şey, Mazeret Olamaz”
“türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Açıldı
“türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Açıldı
Denktaş: Maaş ödeme sıkıntımız yok
Denktaş: Maaş ödeme sıkıntımız yok
Arızadan Dolayı Esentepe Polis Karakolu Telefon Hattı Devre Dışı Kaldı
Arızadan Dolayı Esentepe Polis Karakolu Telefon Hattı Devre Dışı Kaldı
Samani: “Suç ve suçlara ilişkin konular komitesi’nin çalışmalarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle suçlular adanın diğer yanına kaçıyor ve bu durum suçu teşvik ediyor”
Samani: “Suç ve suçlara ilişkin konular komitesi’nin çalışmalarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle suçlular adanın diğer yanına kaçıyor ve bu durum suçu teşvik ediyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim