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Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Sertifika Programları Başladı

ÇAVUŞOĞLU: “DÜNYANIN İHTİYAÇLARI HER GEÇEN GÜN DEĞİŞİYOR, EĞİTİMİN DE YENİLENMESİ LAZIM”

Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Sertifika Programları Başladı

ÇAVUŞOĞLU: “DÜNYANIN İHTİYAÇLARI HER GEÇEN GÜN DEĞİŞİYOR, EĞİTİMİN DE YENİLENMESİ LAZIM”

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Sertifika Programları Başladı

ÇAVUŞOĞLU: “DÜNYANIN İHTİYAÇLARI HER GEÇEN GÜN DEĞİŞİYOR, EĞİTİMİN DE YENİLENMESİ LAZIM”

Lefkoşa, 9 Eylül 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde düzenlenen ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi üzerinde önemli katkılar sağlayacak, uluslararası akreditasyona sahip Mesleki Gelişim Sertifika Programları bugün başladı.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Gelişim Sertifika Programları için düzenlenen açılış etkinliğine katıldı.

UZUN

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde yer alan etkinlikte ilk konuşmayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun yaptı. Uzun, öğretmenlik mesleğine ulaşmanın zor ve meşakkatli yollardan geçtiğini belirterek, bakanlık olarak öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı koymak için seferber olduklarını ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

NADİRİ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ve destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplum olarak yetişmiş insan kaynağını ortaya çıkarmaları gerektiğine de dikkat çeken Nadiri, gelişen ve değişen dünya koşullarında teknoloji ve yenilikleri takip etmenin önemine vurgu yaparak, yeni eğitim yılına eğitimcilerin eğitimi ile başlanmasının önemli bir mesaj içerdiğini söyledi.

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BOYACI

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Dairesi Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı da eğitim programını hazırlarken yeni dünya düzenini göz önüne aldıklarını belirterek, program ile “nasıl bir eğitim öğretim isteriz” sorusuna cevap aradıklarını kaydetti.

Boyacı programların tümünün Türkiye’deki eğitim kurumlarında denendiğini ifade ederek, eğitim programlarında daha fazla konu başlığının açılacağını da kaydeden Boyacı, en büyük program açılımını KKTC’de yaptıklarını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise eğitim programı ile yapmaya çalıştıklarının mesleki gelişim adı altında öğretmenleri güncellemeye çalışmak olduğunu kaydetti.

Dünyanın ihtiyaçlarının her geçen gün değişim gösterdiğini belirten ve dolayısıyla eğitimin de yenilenmesi gereğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin yeni öğretim metotlarına ihtiyaç duyduğu bu zamanda 30-40 sene önceki metotlarla eğitimi güncellemenin mümkün olmadığına işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a kısa zamanda protokol metnini hayata geçirdikleri için teşekkür etti.

Oryantiring, doğa yürüyüşü, eğitimde drama, otizm spektrum bozukluğu, Türkçe, grafik ve animasyon gibi 7 farklı branşta düzenlenecek program 5 gün sürecek ve 13 Eylül’de tamamlanacak. Eğitim programı ile öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine kaktı sağlamak amaçlanıyor.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

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