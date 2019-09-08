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Öğretmenler için Mesleki Gelişim Sertifika Programı düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde verilen destekle, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi üzerinde çok önemli katkılar sağlayacak, uluslararası akreditasyona sahip ve kol faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Oryantiring, Doğa Yürüyüşü, Eğitimde Drama, OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu), Türkçe, Grafik ve Animasyon gibi branşlarda Mesleki Gelişim Sertifika Programları...

Öğretmenler için Mesleki Gelişim Sertifika Programı düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde verilen destekle, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi üzerinde çok önemli katkılar sağlayacak, uluslararası akreditasyona sahip ve kol faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Oryantiring, Doğa Yürüyüşü, Eğitimde Drama, OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu), Türkçe, Grafik ve Animasyon gibi branşlarda Mesleki Gelişim Sertifika Programları...

08 Eylül 2019 Pazar 07:03
Öğretmenler için Mesleki Gelişim Sertifika Programı düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde verilen destekle, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi üzerinde çok önemli katkılar sağlayacak, uluslararası akreditasyona sahip ve kol faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Oryantiring, Doğa Yürüyüşü, Eğitimde Drama, OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu), Türkçe, Grafik ve Animasyon gibi branşlarda Mesleki Gelişim Sertifika Programları düzenleniyor.
Bakanlık açıklamasına göre, 9-13 Eylül tarihleri arasında 7 farklı konuda beş gün sürecek olan kurslar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Kurslar her gün saat 09:00’dan 17:00’ye kadar devam edecek. Kurslara kayıt yaptıracak öğretmenler kayıtlarını yarın UKÜ’de kurulan kayıt masalarına yapabilecek.
Düzenlenecek kurslarla öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkçe öğretiminde kullanılan yeni yaklaşım, yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirilmesi, Doğa yürüyüşü liderliği ve oryantiring sporuna yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, doğa yürüyüşü liderliği ve oryantiring sporu ile doğada, açık alanlarda sağlıklı yaşam egzersizleri yapmalarının sağlanması, sosyal ve sportif becerilerinin artırılması, eğitimde drama uygulamaları konusunda yeni öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirilmeleri, grafik ve animasyon hazırlamaya yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

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İki ülke öğretmenleri arasındaki yenilikçi eğitim uygulamalarının paylaşımının arttırılması amacıyla düzenlenecek sertifika programlarının açılışı yarın saat 09:00’da gerçekleştirilecek.

 

Son Güncelleme: 08.09.2019 10:16
Anahtar Kelimeler:
Mesleki Gelişim Sertifika Programı
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