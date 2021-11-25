Öğretmenler Günü’nde Yedidalga İlkokulu’na yuva hediye edildi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, iş insanı Aykut Aksu, kampanyaya, 60 adet fidan dikilerek, kuş yuvası asılması için sponsor oldu.

Yedidalga İlkokulu’ndan 1983 yılında mezun olan Aykut Aksu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy ve vakıf gönüllüsü Meriç Ergün ile birlikte okulu ziyaret etti.

Yuvalar, Yedidalga İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi ve Aplıç bölgesinde yangından etkilenen alana konuşlandırılmadan önce çocuklar tarafından boyanması için okula teslim edildi.



ÖZSOY



Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy, duyarlı iş insanı Aykut Aksu’ya teşekkür ederek, öğretmen ve öğrencilere kampanya hakkında bilgi verdi.Özsoy, amaçlarının dikilecek fidanlar ile ülke doğası ve ekonomisine fayda sağlamak ve Aplıç Kapısı bölgesinde çıkan yangında yuvasız kalan kuşların barınabilmesi olduğunu kaydetti.Ezcan Özsoy, yuvaların yerleştirilmesi çalışmalarında, çocukların yaşam döngüsü bilinciyle kampanyaya ortak edilmesinden dolayı okul öğretmenlerini de kutladı.