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Öğretmenler günü mesajları

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesajlar yayımlanıyor

23 Kasım 2021 Salı 09:15
Öğretmenler günü mesajları

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Serdaroğlu mesajında “Tüm yaşamı boyunca kendini Büyük Türk Ulusuna adamış olan eşsiz önder Yüce Atatürk, yapmış olduğu devrimlerine harf devrimini de eklemiş, yeni harflerin milletin bütün fertlerine öğretilmesinde öğretmenlik görevi üstlenmiştir. 24 Kasım Ulu Önder Atatürk’ün Başöğretmenlik unvanını kabul ettiği bir gündür” dedi.

Atatürk’ün “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözü ile topluma şekil veren mimarların öğretmenler olduğunu vurguladığını ifade eden Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Her geçen gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sosyal, ekonomik ve demokratik alanlarda geliştiğini görmekten mutluluk duymaktayız. Bütün bu gelişmelerde toplumu meydana getiren fertleri şekillendirip onları bilgilerle donatıp toplum hizmetine sunan eğitim ordumuzun bu uğraşları unutulmamalıdır. Öğretmenlerimiz birçok özverilerle çağdaş bir toplum yaratma çabasıyla,  geleceğe güvenle bakan fertler yetiştirmenin gururu içerisindedir.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türk öğretmenlerinin şeref günü, ona olan saygıyı yenileme ve onun yüceliğini anma günüdür.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü katlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında, öğretmenlerin emek, özveri, sabır ve hoşgörü barındıran çok kutsal, onurlu bir vazife yürüttüğünü ve gelecek nesli yetiştiren, her çocuğun hayatında kıymetli izler bırakan, toplumun en önemli bireyleri arasında olduğunu belirtti.

Özçınar, şunları kaydetti:

“Bu özel gün vesilesiyle, görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimize en kalbi duygularımla sevgilerimi iletmek isterim.

Başta, Ulu Önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi rahmetle anarken, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarım.”

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Son Güncelleme: 23.11.2021 11:27
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