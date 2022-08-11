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Öğretmen sınavları Cumartesi başlıyor

11 Ağustos 2022 Perşembe 19:30
Öğretmen sınavları Cumartesi başlıyor

- Sınavın I. oturumu Cumartesi, 2. oturumu ise 13, 14, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde saat 10.00 ve 15.00’te yapılacak

Kamu Hizmeti Komisyonu 2022-2023 öğretim yılı başlamadan önce okullarda öğretmen eksikliği yaşanmaması için öğretmenlik sınavlarının Ağustos ayının ilk yarısında başlayacağını duyurdu.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenliklerle ilgili I. Oturum sınavının 13 Ağustos Cumartesi, 42 öğretmenlik branşının II. Oturum sınavlarının ise 13, 14, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde saat 10.00 ve 15.00’te yapılacağını  kaydetti.

Köseoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal bulunan 44 öğretmenlik branşı Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ilan edildiğini anımsatarak, 44 branş arasında yer alan Seramik Alan Öğretmenliği ile Mobilya ve İç Mekan Tasarım Öğretmenliğine yapılan başvurular değerlendirildiğinde aranan niteliklere haiz aday bulunamadığından bu iki branş için sınav gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Öğretmenlik branşlarına başvuran kişilerden 46 kişi aranan niteliklere haiz olmadığından hiçbir münhale kabul edilmediğine dikkat çeken Köseoğlu, öğretmenliklerle ilgili I. Oturum sınavı 13 Ağustos tarihinde, 42 öğretmenlik branşının II. Oturum sınavları ise 13, 14, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde Saat 10:00 ve 15.00’te gerçekleştirileceğini söyledi.

I.Oturum sınavı Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Atleks Sanverler Ortaokulunda, II.Oturum sınavları  ise Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda gerçekleştirilecek, sınavlarda bin 444 aday yarışacak. Bu sınavların gerçekleştirilmesi için ise 175 kişi görev alacak.

Sınav sonrası açıklanan sonuçlar geçici olup, sonuçlar 3 iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşecek.

Kesin liste sonuçlarına göre sıralama listesine giren adaylar, sınav tüzüğü çerçevesinde mülakata çağrılacak. Mülakat sonucunda adayların atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Adaylar, basın ve tüm ilgililer sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.gov.ct.tr adresli web adresinden ulaşabilecek.

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Son Güncelleme: 12.08.2022 00:19
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