Öğretmen sendikalarından Belediye Başkanlarının çadır eylemine destek

KTÖS ve KTOEÖS, imar planları ile ilgili Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak eylem yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı ziyaret etti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, KTÖS Başkanı Şener Elcil, planlı kentlerde yaşama hakkının her bir vatandaşın ihtiyacı olduğu belirterek, mücadele sonunda kazanımın toplumun yararına olacağını söyledi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ise, konuya duyarsız kalınmaması gerektiğini belirterek, planlı şehirlerin toplumu geleceğe taşıyabileceğini ifade etti.