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Öğretmen sendikaları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. 

15 Nisan 2021 Perşembe 13:45
Öğretmen sendikaları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı
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Sendikalar, Sağlık Bakanlığı önünde “Toplum sağlığı için, çocuklarımızın eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenli okullar için önce aşı” pankartı açtı. 

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, eylemde yaptığı konuşmada, hükümetin, halkından kopuk ülkeyi yönetmeye çalıştığını savunarak, “Polis değil demokratik bir devlet istiyoruz” dedi. Gökçebel, polisin eylem sırasında aldığı  önlemleri eleştirdi. 

Gökçebel, Sağlık Bakanlığında özellikle eğitimcilerin aşılanmasını için Sağlık Bakanı, Sağlık Üst Kurul Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın  da katılımıyla yapılan toplantıda, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, taşımacıların aşılanabileceğinin söylendiğini, kendilerinin de eylem yapmadan bu söylenene inandıklarını anlattı. 

Gökçebel, aradan bir buçuk hafta geçtiğini ancak hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, Covid-19 bulaşma ve ölüm oranının varyantlarla yükseldiğini işaret etti. 

“Biz lütuf istemiyoruz. Eğer dünyada aşılamada eğitim emekçileri ilk üçteyse bunu istiyoruz. Aşılama programına uymanızı bekliyoruz” diyen Gökçebel, “Öğretmene düşmanlığınız ne, niye eğitimi, yüz yüze eğitimi açmıyorsunuz?” diye sordu. 

Gökçebel, “Lütuf beklemiyoruz bugün buraya hesap sormaya geldik, topluma aşılama ile ilgili sıraların kime verildiği açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Sembolik olarak bugün bu eylemi yaptıklarını, işin peşini bırakmayacaklarını ifade eden Gökçebel, aşılama programı konusunda eleştiri ve suçlamalarda bulundu. 

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Yüz yüze eğitimin başlamasından taraf olduklarını ifade eden Gökçebel, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını ifade ederek, sendikalar olarak bu yönde eğitim yılı başında çalışma yaptıklarını anlattı. 

Ancak hükümetin önceliğinin eğitim veya sağlık değil, kumar ve eğlence sektörü olduğunu, yılbaşı eğlenceleri ile ikinci dalganın ülkeye getirildiğini iddia eden Elcil, “Yüz yüze eğitimin başlaması ihtimali göremiyoruz çünkü tedbir alındığını göremiyoruz, Öğretmenlerin aşılanması, okullarda düzenleme, plan programlar göremiyoruz” diye konuştu. 

Elcil, hükümeti eleştirerek, Sağlık Bakanı’nın öğretmen düşmanı olduğunu savundu, kaynakları kumarhanelere, üniversite baronlarına sağladığını öne sürdü, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 

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Son Güncelleme: 15.04.2021 14:05
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