Öğretmen sendikaları "Herkes başının çaresine baksın" dedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu önünde basın açıklaması yaptı.

Yapılan ortak açıklamada, okulların güz dönemi tatilinin öne çekilmesi gerektiği ifade edilirken, aşı çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte okullara güvenli devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Hükümet halk sağlığını tehlikeye atıyor"

Müfredatın senenin sonuna ertelenmesi gerektiği ve bu şekilde öğrencilerin kaybının önlenmesi gerektiğini belirten KTÖS ve KTOEÖS, UBP-DP-YDP hükümetinin halk sağlığını tehlikeye attığını savundu.

Toplum sağlığının ve güvenliğinin tamamen riske atıldığına işaret eden sendikalar, “Sürekli bilimsel olmayan uygulamalar yapılmaktadır. Vakalar artmış, ne yapılmasını gerekeni bilen yoktur! Okullarda planlı PCR çalışmaları yapılmamaktadır. Vakalar doğru dürüst takip edilmemekte, bir gün sonra temaslı öğretmenler ve öğrenciler bir araya getirilmektedir. Denetlenmemektir… Okullar kendi olanaksızlığına terk edildi” ifadelerine yer verildi.

"Bu hükümet anlayışı ile herkes başının çaresi baksın”

KTÖS ve KTOEÖS okul sağlığının ve güvenliğinin korunamadığı ifade edilerek paniğin ve güvensizliğin hat safhada olduğu aktarılırken velilere çağrıda bulunan sendika, “Bu hükümet anlayışı ile herkes başının çaresi baksın” denildi.

Sendikaların grev ve eylem haklarını kullanmaktan çekilmeyeceğini belirtilirken, orta eğitim ve meslekti teknikte ortaya çıkan toplam vakalar basın ile paylaşıldı. Vakalar şu şekilde; 11 pozitif öğrenci, 1 pozitif öğretmen, 129 temaslı öğrenci ve 22 temaslı öğretmen…