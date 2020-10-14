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Öğretmen hazırlık ödenekleri veriliyor

Öğretmen Hazırlık Ödenekleri önümüzdeki Cuma gününe kadar ödenecek.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:10
Öğretmen hazırlık ödenekleri veriliyor
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 4 bin 31 öğretmene, 6 bin 685 TL kişi başı brüt Öğretmen Hazırlık Ödeneği’nin en geç 16 Ekim 2020 Cuma gününe kadar ödeneceğini duyurdu.

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Bakan Amcaoğlu, “öğretmenlerimizin hazırlık ödeneklerini hazır hale getirebilmek adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. 15 Ekim 2020 Perşembe günü öğleden sonraya yetiştirmeye çalışıyoruz ancak en kötü ihtimalle Cuma gününe bu ödenek hazır hale gelecek” dedi.

Amcaoğlu, Kovid – 19 salgını süresince çok ciddi ekonomik sıkıntı yaşansa da, hükümet olarak, en küçük maddi mükellefiyeti aksatmamak adına üstün gayret harcandığını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Hazırlık ödenekleriOlgun Amcaoğlu
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