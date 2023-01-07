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Öğrencileri sözlü taciz etmekten tutuklandı

07 Ocak 2023 Cumartesi 18:40
Öğrencileri sözlü taciz etmekten tutuklandı

Lefkoşa'da meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Suyolcular mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Recep Abakan olayla ilgili bulguları aktardı. Abakan, 30 Aralık 2022 tarihinde saat 07:50’de Lefkoşa da, umumi bir yer olan Lefkoşa'da bir ortaokul avlusu içerisinde söz konusu okulda hademe görevlisi olarak görev ifa eden zanlı Hasan Suyolcular ve adı edilenin beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen şahıslar okulda düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 okul öğrencisine hitaben yüksek sesle "üff götlere bak, bacaklara bak, göğüslere bak, bu akşam birinizi eve atayım mı" demek sureti ile cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili zanlının 06.01.2023 tarihinde mahkemede temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başlamış olup, zanlının aranmakta olan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan ilk aşamada 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.  

(Kamalı Haber)

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