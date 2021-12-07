Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi personeli Nazım Kaşot “Atık Bilinci” oluşturulmasına yönelik öğrencilere çevre eğitimi verdi.
Kaşot, Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda düzenlenen çevre konulu pano yarışmasına jüri olarak da katıldı.
07 Aralık 2021 Salı 13:30
Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi personeli Nazım Kaşot “Atık Bilinci” oluşturulmasına yönelik öğrencilere çevre eğitimi verdi.
Son Güncelleme: 07.12.2021 14:28