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Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndaki öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi.

07 Aralık 2021 Salı 13:30
Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi personeli Nazım Kaşot “Atık Bilinci” oluşturulmasına yönelik öğrencilere çevre eğitimi verdi.
Kaşot, Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda düzenlenen çevre konulu pano yarışmasına jüri olarak da katıldı.

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Eğitimin ardından Nazım Kaşot, Okul Müdürü Ergin Mazharoğlu ve çevre kolu öğretmenleri İzlem Safkan Akartuna, Yaşam Saften Özgeç ve Ebru Alkan’a teşekkürlerini sundu.
 

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Son Güncelleme: 07.12.2021 14:28
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