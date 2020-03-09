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Öğrenci İstismarı Olayı…ktoeös: “sendikamız Bakanlığın Sürdürdüğü Yasal Soruşturma Sürecini Takip Etmektedir”

KTOEÖS: “SENDİKAMIZ BAKANLIĞIN SÜRDÜRDÜĞÜ YASAL SORUŞTURMA SÜRECİNİ TAKİP ETMEKTEDİR”

Öğrenci İstismarı Olayı…ktoeös: “sendikamız Bakanlığın Sürdürdüğü Yasal Soruşturma Sürecini Takip Etmektedir”

KTOEÖS: “SENDİKAMIZ BAKANLIĞIN SÜRDÜRDÜĞÜ YASAL SORUŞTURMA SÜRECİNİ TAKİP ETMEKTEDİR”

09 Mart 2020 Pazartesi 15:28
Öğrenci İstismarı Olayı…ktoeös: “sendikamız Bakanlığın Sürdürdüğü Yasal Soruşturma Sürecini Takip Etmektedir”
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KTOEÖS: “SENDİKAMIZ BAKANLIĞIN SÜRDÜRDÜĞÜ YASAL SORUŞTURMA SÜRECİNİ TAKİP ETMEKTEDİR”

“ÜZERİNE DÜŞEN TÜM GÖREVLERİ SORUMLULUKLARINDAN KAÇMADAN YERİNE GETİRMİŞ VE GETİRMEKTEDİR”

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa’da bir lisede yaşanan çocuk istismarı olayıyla ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının  sürdürdüğü soruşturma sürecini takip ettiğini,  üzerine düşen tüm görevleri sorumluluklarından kaçmadan yerine getirdiğini açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Polise de intikal eden ve Eğitim Bakanlığının soruşturmakta olduğu öğrenci istismarı olayı tüm toplumumuzu olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.” ifadelerini kulandı.

Eylem, KTOEÖS’ün,  ilk ihbar geldiği andan itibaren yasanın da emrettiği şekilde Eğitim Bakanlığıyla istişare içinde olduğunu,  gerçeğin ortaya çıkması için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için öğretmenlerin açığa alınmasına onay verdiğini vurgulayarak, “Disiplin Kurulu üyelerimizden olan zanlı öğretmenlerden biri ise disiplin kurulu üyesi olarak bu süreçte çalışmasının etik değerlere aykırı olacağından hareketle sendika tüzüğümüze uygun olacak şekilde Disiplin Kurulumuz tarafından görevinden alınmıştır.” dedi.

Eylem, “bir kısım medya ya da kendini gazeteci diye nitelendiren bazı 'kalemşörlerin ' yazdıklarından zarar görecek olan hiçbir kişiyi özellikle çocukları düşünmeden, soruşturmanın seyrini etkileyecek, toplumdaki infiali daha da büyütecek şekilde haber yapmakta, aldıkları talimat uyarınca yaşanan bu olayı tüm öğretmene ve örgütlerine mal etmeye, toplum önünde küçük düşürmeye,  öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışmakta olduklarını” savundu.

“ Bu asla kabul edilemezdir. Böyle fütursuzca yayın yapan bir kesim medya  için  Medya Etik Kurulunu göreve davet ederiz.” ifadelerini kullanan Eylem,  KTOEÖS’ün  herhangi bir suçu ya da suç şebekesini bugüne kadar korumadığını, korumayacağını, demokrasinin, adaletin hakların yanında istismarın, baskının karşısında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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KTOEÖS’ün,  kişileri peşin yargılamanın ya da kişilerin yargılanmalarının siyasi çıkarlar gözetilerek üstünü örtmeye çalışılmasının karşısında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Eylem, şöyle devam etti:
 

“Kişilerin yargılanma sonucunda suçlu bulunmaları halinde ne cezaları varsa çekmelerinin de savunucusu olmaya devam edecektir.

Kişiye göre, duruma göre esneyenlerin “mal bulmuş mağribi” gibi hem bazı medya, hem de bazı sosyal medyacıların münferit bir olayda öğretmene ve KTOEÖS’e saldırmalarının nedenini toplumumuz çok iyi bilmektedir.

 Bilimsel, laik eğitimi savunan sendikamıza başta cengaver kesilen sonra da her zaman olduğu gibi aniden dönenlerin ilahiyat üzerinden politika yaparak saldırmalarının nedenini ya da nedenlerini de çok iyi bilmektedir.

 Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biridir. Rant uğruna, birilerinin talimatını yerine getirmek için bu mesleği ayaklar altına almanıza izin vermeyeceğiz”

 Ortaya çıkan bu olayla eğitim sisteminde müfredat içeriklerinin güncellenmesi, düzenlenmesi, denetimin özellikle bölüm ve atölye şeflik kadrolarının tamamlanarak iç denetim mekanizmasının sağlanmasının, hizmet içi eğitimlerin, aile eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Eylem, Eğitim Bakanlığının  bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini, sendikanın her türlü desteği  vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Söz konusu olayla ilgili toplumu sağduyulu olmaya davet eden Eylem, iddiaların gerçek olması durumunda bunun  öğretmenlik mesleği açısından kabul edilebilir olmayacağını, gerekli cezanın verilmesi gerektiğini ancak olayın hala soruşturma aşamasında olduğunun da unutulmaması gerektiğini ifade etti.

“Çocuk hakları, insan hakları ilkeleri bu süreçte göz önünde bulundurulmalıdır. ”diyen Eylem Bakanlığın soruşturmayı ivedilikle tamamlayıp sonuçlandırması ve okul,  öğretmenler ve öğrencilerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

(YIL/ÖK)

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