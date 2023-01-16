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Öğrenci taşımacılığı için protokol imzalandı

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:36
Öğrenci taşımacılığı için protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) ve Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) arasında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğrenci taşımacılığına ilişkin protokol imzalandı.

 

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da imzalanan protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KTTTB Başkanı Menteş Aytaç ve Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu imza koydu.

 

Protokol çerçevesinde öğrenci taşımacılığının eğitim yılı sonuna kadar KTTTB ve Kar-İş tarafından devam ettirilecek.

 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada protokolü imzalamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, eğitimin aksamadan taşımacıların emek ve ihtiyaçlarının da göz ardı edilmediğini ifade etti.

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