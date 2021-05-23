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Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ücretsiz uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı

Lefkoşa, 23 Mayıs 21 (.): Bakanlar Kurulu, öğrenci sürüş ehliyetlerinin geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2021 arasında biten kişilerin öğrenci ehliyetlerini, 31 Temmuz 2021’e kadar ücretsiz uzatabilmesi için yasa gücünde kararname çıkardı.

23 Mayıs 2021 Pazar 12:15
Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ücretsiz uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı
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Bakanlar Kurulu, öğrenci sürüş ehliyetlerinin geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2021 arasında biten kişilerin öğrenci ehliyetlerini, 31 Temmuz 2021’e kadar ücretsiz uzatabilmesi için yasa gücünde kararname çıkardı.

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Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararname, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi kabul ettiği Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanması ve birçok ekonomik faaliyetin durdurulmasından dolayı borç ödeme güçlü yaşanması nedeniyle hazırlandı.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü kapsamında öğrenci ehliyeti sahibi olan ancak 15 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında öğrenci ehliyeti hitam bulan kişileri kapsayan yasa gücünde kararname uyarınca, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında hitam bulan kişiler, öğrenci elhiyetlerini 31 Temmuz 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden uzatabilecek.

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Son Güncelleme: 23.05.2021 12:26
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