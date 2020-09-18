Öğrenci ehliyeti sınavları 28 Eylül’e kadar yapılmayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Trafik Dairesi Müdürlüğü, Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Şube Amirliği tarafından yapılan öğrenci ehliyeti sınavlarının yapılmaması kararının, pandemi sürecinde yığılma yaratmamak adına alındığı kaydedildi.
18 Eylül 2020 Cuma 18:09
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Trafik Dairesi Müdürlüğü, Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Şube Amirliği tarafından yapılan öğrenci ehliyeti sınavlarının yapılmaması kararının, pandemi sürecinde yığılma yaratmamak adına alındığı kaydedildi.
Son Güncelleme: 18.09.2020 20:50