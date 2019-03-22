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Öğrenci değil maganda

Öğrenci değil maganda

22 Mart 2019 Cuma 12:43
Öğrenci değil maganda

Öğrenci değil maganda

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversite’nde öğrenim gören 6 üniversite öğrencisi, haklarında dedikodu yaptıkları gerekçesiyle Abdullah Chkır ve Ahmad Sukarı’yi ciddi şekilde darp etti.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Mehmet Kanteper, 21 Mart’ta saat 15.00’de bir üniversitenin kampüsünde zanlılar Walid Al Sayed, Taha Berk Küçük, Kudret Okur, Berat Atılgan, Oruç Furkan Türkmen, Yiğit Okan Bozdoğan isimli 6 zanlının, haklarında dedikodu yaptıkları gerekçesiyle Abdullah Chkır ve Ahmad Sukarı’yi ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, Kanunsuz topluluk ve Ciddir darp suçlamalarıyla ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların öğrenci statüsünde olduklarını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve ikişer bin TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 22.03.2019 13:49
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