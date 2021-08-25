banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tüm sevenleri şokta emekliliğine sevinemedi
Acı haber
Sizin milliyetçiliğiniz pasaporta kadar mıydı!
Sizin milliyetçiliğiniz pasaporta kadar mıydı!
163'ü yerel 183 pozitif vaka
163'ü yerel 183 pozitif vaka
Seçim meraklısı değiliz ama…
Seçim meraklısı değiliz ama…
banner376
Flaş Haber
Tüp gaza 17 TL zam!
Kapat

“Oğlumla bir yolculuk” projesi tamamlandı

Doğayla iç içe yaşayıp ona saygı duymayı, az  şeyle yaşamayı, farklı durumlar karşısında uyum sağlamayı öğrenmek ve çevre kirliliği ile çocukların elektronik eşyalara bağımlılık konularında farkındak yaratmayı amaçlayan “Oğlumla Bir Yolculuk” isimli proje  tamamlandı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:45
“Oğlumla bir yolculuk” projesi tamamlandı

Proje kapsamında eskiden profesyonel turist rehberliği yapan Helen Karayman ve 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei, Bufavento Restoran’dan orman yürüyüşüyle başladığı 28 günlük gezisini;  Karpaz yarımadasında köy ziyaretleriyle sürdürerek Zafer Burnu’nda tamamladı.
Karayman, Telsim’in iletişim sponsorluğunda, Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde ve Tatlısu, Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri’nin katkılarıyla gerçekleşen proje  kapsamındaki gezi süresince yaşadıklarını ve tecrübelerini   “A Journey with My Son” isimli Facebook sayfasından yazdı ve  bunlar  Telsim iletişim sponsorluğunda, video ve fotoğraf olarak da belgelendi.
Deneyimlenenlerin 38 Bin kişiye ulaştığı yolculuk sonunda Karayman ve  Deniz Andrei’yi, finish çizgisinde  Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu ve Mehmetçik Belediye temsilcileri ve 'Talking Round Cyprus' podcast sunucusu Roger Bara karşıladı. 

banner341
Karayaman, projeden elde edilen gelirin tamamını Tulips ve LTB Kadın Sığınma Evine bağışladı.

 

banner360
Son Güncelleme: 25.08.2021 15:01
Anahtar Kelimeler:
Oğlumla Bir Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal pandemi süreci ve insan psikolojisini değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal pandemi süreci ve insan psikolojisini değerlendirdi
GKK Emekli Astsubaylar Derneği: “Silah arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmeli”
GKK Emekli Astsubaylar Derneği: “Silah arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmeli”
Tüm sevenleri şokta emekliliğine sevinemedi
Tüm sevenleri şokta emekliliğine sevinemedi
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
136 patates üreticisine ise 163,440.00 TL tazminat ödendi!
136 patates üreticisine ise 163,440.00 TL tazminat ödendi!
Gazimağusa Belediyesi Palmiye böceğine karşı ilaçlamalara başladı
Gazimağusa Belediyesi Palmiye böceğine karşı ilaçlamalara başladı
Sağlık Bakanlığı'ndan telefon hatlarıyla ilgili önemli uyarı!
Sağlık Bakanlığı'ndan telefon hatlarıyla ilgili önemli uyarı!
Tüp gaza 17 TL zam!
Tüp gaza 17 TL zam!
Sedat Simavi Meslek Lisesi’nde üretilen elektrikli araba ve tarımsal amaçlı drone yarın tanıtılıyor
Sedat Simavi Meslek Lisesi’nde üretilen elektrikli araba ve tarımsal amaçlı drone yarın tanıtılıyor
“Türkiye’nin Kıbrıs’ta yeni politikası ve küresel bölgesel dengeler” Paneli gerçekleştirildi
“Türkiye’nin Kıbrıs’ta yeni politikası ve küresel bölgesel dengeler” Paneli gerçekleştirildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim