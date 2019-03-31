Öğleden sonra yağış bekleniyor

AŞIRI YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN BÖLGELERDE ÇALIŞAMALAR DEVAM EDİYOR

HASPOLAT-ERÜLKÜ ARASINDAKİ YOL YENİDEN ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI

Bölgede, cuma gününden beri etkili olan yağışlardan birçok bölge etkilendi, bazı yollar kapatıldı; bazı yerleşim yerlerindeki evler ve arabalar su altında kaldı.

Dün en çok yağış alan Taşkent köy yollarında yağmur suları akmaya devam ediyor. Yollarda yağmur suları ile birlikte çakıl taşlarının da bulunması trafiğin aksamasına sebep oluyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında bulunan alt geçit halen trafiğe kapalı.

LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLU AÇILDI

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda su taşkını nedeniyle dünden beri kapalı olan Haspolat-Erülkü arasındaki yol yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Haspolat bölgesinde drenaj çalışmaları devam ediyor.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerindeki temizlik çalışmalarının tamamlandığı, yolun yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlarda düne oranla azalma görüleceğini ve havanın doğuya doğru kaymasının beklendiğini söyledi.

TAK’ın sorusu üzerine, Buran, dün düşen 70-80 kilogram yağışın ardından bugün öğleden sonra saat 15.00’den itibaren yağışların tekrar başlamasının ve yağış oranının da yaklaşık 50-60 kilogram civarında olmasının beklendiğini kaydetti.