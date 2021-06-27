Ödüller Onur Gecesi’nde takdim ediliyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 38. kuruluş yıldönümü çerçevesinde yarın (28 Haziran Pazartesi) Erten Gazi, Merve Çelebi, Buse Savaşkan ve Taygun Artan Özcihan’ın yanı sıra Nurettin Tüzel’in ödüllendirileceği, 25 yılını dolduran dernek üyelerine plaket takdim edeceği “Onur Gecesi” organizasyonunu yapacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), derneğin 38. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Telsim’in katkılarıyla organize ettiği ‘Onur Gecesi’ni yarın (28 Haziran Pazartesi) düzenliyor. Organizasyon saat 19.30’da dernek genel merkezinde bulunan Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilecek.

Özellikle uluslararası alanda başarı elde etmiş Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının onore edilmesi amacı taşıyan gecede ayrıca 25 yılını dolduran üyelere de plaket takdimi yapılacak. Gecede ayrıca Zeka Özteknik Özel Ödülü ile Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü de verilecek.

Ödül takdim edilecek isimler

Gecede Türkiye’de Anadolu Efes forması altında başarılı bir sezon geçiren, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Euroleague şampiyonluğu yaşayan Erten Gazi’ye ödül takdim edilecek.

Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile Avusturya’da düzenlenen Wagrain etabında Avrupa şampiyonluğu yaşayan Merve Çelebi’nin yanı sıra yüksek atlama branşında Türkiye salon şampiyonluğu, Balkan Atletizm Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Buse Savaşkan’a ödül verilecek.

Zeka Özteknik Özel Ödülü

Yılın Başarılıları Ödül Töreni kapsamında verilen ödüllerden olan Zeka Özteknik Özel Ödülü atletizmde 100 ve 200 metre branşlarında başarılı bir sezon yaşayan, Türkiye U20 Şampiyonası’nda ikinci olma başarısı gösteren Taygun Artan Özcihan’a verecek.

Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü

Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü ise ülke sporuna futbolcu, antrenör ve kulüp başkanı olarak önemli hizmetler vererek başarılar elde eden Nurettin Tüzel’e verilecek.

Tüzel 30 yıla yakın öğretmenlik, teknik direktörlük görevlerinin yanı sıra ülke futboluna 25 yıla yakın kulüp başkanı olarak hizmet verirken, Vadili’de başkan ve antrenör olarak başarılar yakaladı. Tüzel özellikle Akıncılar ile antrenör olarak önemli bir başarı olan Birinci Lig şampiyonluğu yaşadı.