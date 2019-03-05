Odtü Martfest’in Açılışı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kapanışı Okan Ersan Quartet Konseri İle Olacak

Lefkoşa, 5 Mart 19 : Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kültür Dairesi işbirliğinde organize edilen mARTfest 7-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

ODTÜ KKK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, mARTfest Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kapanışı ise Okan Ersan Quartet konseri ile yapılacak.

Açıklamaya göre mARTfest 2019, geçen sene olduğu gibi bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Kadınlar Günü Konseri ile başlayacak. Konser 7 Mart Perşembe saat 20.00’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Sanatın her dalını mARTfest’te takipçileri ile buluşturmayı hedefleyen ODTÜ Kıbrıs mARTfest programı, Yuka Blend Street Festival Team Mural Çalışması ile 9-10 Mart’ta Çarşı Merkezi’nde devam edecek” denilen açıklamaya göre Yaşar Ersoy ise 11 Mart 19:00 da “Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi” isimli şiir dinletisi ve söyleşisi ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival HASDER Kıbrıs El Sanatları Sergi ve Atölye Çalışması, Anadolu Hayat Emekliliğin “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Sergisi”, Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun “Hüzün Ana ve Çocukları” adlı gösterisi, 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

(DOĞ/ ŞEB)