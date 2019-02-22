Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu’nden  toefl İbt Hazırlık Kursu

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) TOEFL Sınavı hazırlık kursu düzenliyor.

ODTÜ KKK’den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ’nün deneyimli öğretim kadrosunun oluşturduğu 10 haftalık kursa, ODTÜ mensup ve öğrencilerinin yanında dışarıdan da başvuru yapılabilecek.

18 Mart’ta başlayıp 29 Mayıs’ta sona erecek kurs, pazartesi ve çarşamba günleri Yabancı Diller Okulu binasında 17.30-20.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kursa katılım için adayların 8 Mart saat 18.00’de seviye tespit sınavına girmeleri gerekiyor.

İlgilenenler sınav katılımı ve kurs ücreti için detaylı bilgilere https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/toefl-ibt-hazirlik-kursu sayfasından erişebilecek.

(YIL/ÖK)