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Odtü-kalkanlı Öğretim Görevlisi Kıntuğ, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Sel Baskınlarıyla İlgili Sunum Yaptı

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “FELAKETLER GELMEDEN OLASI FELAKETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK HER ZAMAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Odtü-kalkanlı Öğretim Görevlisi Kıntuğ, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Sel Baskınlarıyla İlgili Sunum Yaptı

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “FELAKETLER GELMEDEN OLASI FELAKETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK HER ZAMAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Odtü-kalkanlı Öğretim Görevlisi Kıntuğ, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Sel Baskınlarıyla İlgili Sunum Yaptı

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “FELAKETLER GELMEDEN OLASI FELAKETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK HER ZAMAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”
Lefkoşa, 12 Haziran 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, ODTÜ-Kalkanlı Öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ, iklim değişikliği, küresel ısınma, ülkede yaşanan sel felaketleri ve selin önlenmesiyle ilgili bilimsel öneriler içeren sunum yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sunumda Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Şerife Gündüz ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam da hazır bulundu. 
Sunumda, sel felaketleriyle ilgili yaptığı bilimsel çalışmaları anlatan Akıntuğ, özellikle, Lefkoşa Sanayi bölgesi; Kanlıköy ve Gönyeli’den gelen ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Levent Koleji’nin olduğu bölgede yaşanan sel baskınları; Güzelyurt-Bostancı bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalar ve sel baskınlarının önlenmesiyle ilgili önerilerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.
Kanada’daki yerleşim yerlerinde yaşanan sel baskınlarından da örnekler vererek önerilerini açıklayan Bertuğ Akıntuğ, konuyla ilgili bir an önce bir komisyon kurulmasını önerdi.
Kurulacak komisyonda devlet yetkilileri, bilim insanları, yerel yöneticiler ve ilgili paydaşların olmasını, komisyonun çalışmalarına hemen başlamasını ve ilgili çözüm önerilerinin uygulanmasını öneren Akıntuğ, kurulacak komisyonun çalışmalarının bir devlet politikası haline getirilmesi ve hükümetler değişse de çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

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AKINCI 
Sunumdan sonra bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz kış aylarında yaşanan sel felaketleriyle ilgili olarak kısa süre önce Harita Dairesi Müdür ve mühendislerinden aldığı bilgiler sonrasında bugün de ODTÜ-Kalkanlı Öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ’dan ayrıntılı bir brifing aldığını belirtti.
“Felaketler gelmeden olası felaketlere karşı hazırlıklı olmak her zaman büyük önem taşımaktadır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şunları vurguladı:
“İklim değişikliklerinin de katkısı ile son yıllarda yağışlarda anomaliler görülmektedir. Dünyada bazı bölgelerde kuraklık yaşanırken, bazı bölgelerde ve dönemlerde aşırı yağışlar ciddi sel taşkınlarına neden olmaktadır. Çarpık yapılaşmanın da bir sonucu olarak sel taşkınları bazen felaketlere yol açmakta, hatta ölümlere bile neden olmaktadır. Nitekim geçtiğimiz Aralık ayında 4 gencimiz sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu olayın acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. 
Olaylar yaşandıktan sonra nedenlerinin unutulmaya terkedilmemesi son derece önemlidir. Unutulursa tekrarı kaçınılmaz olur. Cumhurbaşkanı olarak bu düşüncülerle, yaşadığımız sel felaketlerini bilimsel açıdan nedenlerinin ve çözüm önerilerinin gündemde tutulmasını gerekli gördüm. Bilim adamları ve uzmanların bu alandaki görüşlerinin hükümetler tarafından ciddiyetle ele alınması ve gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu konuyu şimdi iş başında bulunan hükümetle de değerlendireceğim.”
(TUĞ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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