ODTÜ Kuzey Kıbrıs Teknofest Gaziantep’e Katıldı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs, Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020’ye katıldı.

Üniversite’den yapılan açıklamaya göre HELLY-800 adıyla festivale katılan takım Dr. Anna Prach danışmanlığında farklı mühendislik bölümü öğrencilerinden Songül Uslu, Ezgi Handan Savaş, Bashir Abdi Ali ve Muhammad Talha Ahmed Nasari’den oluştu ve TEKNOFEST 2020 Helikopter Tasarım Yarışmasından üçüncülükle döndü.



HELLY-800 ekibi, tasarımlarını Gaziantep'te sunan 11 finalist takımdan biri oldu. Teknofest Helikopter Tasarım Yarışması'na katılmak için toplam 117 ekip başvurmuştu. HELLY-800, hızlı kargo teslimi için dikey kalkış ve iniş (VTOL) ve kısa kalkış ve iniş (STOL) özelliklerine sahip bir eğimli rotor konseptine sahip yüksek performanslı bir helikopterin tasarımını sundu.