ODTÜ Kuzey Kıbrıs Teknofest Gaziantep’e Katıldı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs, Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020’ye katıldı.
Üniversite’den yapılan açıklamaya göre HELLY-800 adıyla festivale katılan takım Dr. Anna Prach danışmanlığında farklı mühendislik bölümü öğrencilerinden Songül Uslu, Ezgi Handan Savaş, Bashir Abdi Ali ve Muhammad Talha Ahmed Nasari’den oluştu ve TEKNOFEST 2020 Helikopter Tasarım Yarışmasından üçüncülükle döndü.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs, Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020’ye katıldı.