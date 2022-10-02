ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda Akademik Yıl Törenle Açıldı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda on sekizinci akademik yıl törenle açıldı.

Verilen bilgiye göre, kampusun on sekizinci akademik yılının açılışına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt bölgesi vekilleri ve idari amirleri, bölge sakinleri ve ODTÜ’lüler katıldı.

İstikal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan törende konuklar öncelikle ODTÜ Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hazırladığı “ODTÜ’de 2021-2022 Öğretim Yılı Nasıl Geçti?” adlı görsel sunumu izledi. Sunumun ardından program açılış konuşmaları ile devam etti.

-Zeyrek: “On Yedi Yıla Büyük Kazanımlar Sığdırdık”

İlk açılış konuşmasını gerçekleştiren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampus Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın geçen on yedi yıllık süreçte elde ettiği başarıların tüm ODTÜ ailesini gururlandırdığını belirtti. Zeyrek, “Bir Türk üniversitesinin ilk yurt dışı kampusu olarak hayata geçen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu geride kalan on yedi yıllık süreçte 56 farklı ülkeden yüzlerce öğrenci için çekim merkezi oldu. ODTÜ ailesine 3424 nitelikli mezun kazandırdık. Mezunlarımız tüm dünyada aranan profesyoneller olarak ODTÜ’nün başarı geleneğini sürdürüyor.” dedi.

-“Yeni Döneme Başarılarla Başlıyoruz”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun on sekizinci akademik dönemine de başarılarla başladığını belirten Zeyrek, 613 yeni öğrencinin bu akademik yılda ODTÜ Kuzey Kıbrıs ailesine katıldığının altını çizdi. Türkiye’nin öncü araştırma üniversitesi ODTÜ’nün bir kampusu olarak Kuzey Kıbrıs’ın ihtiyaçlarına cevap verecek pek çok projede kamu ile iş birlikleri yaptığını hatırlatan Rektör; eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun ülkede yüksek öğretim kalitesinin artmasına öncülük etme misyonunu başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Tören Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşması ile devam etti.

-Çavuşoğlu: “Her aşamasına tanık olduğum ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun Başarıları Gurur Verici”

Fikir olarak ortaya çıkmasından bugüne kadar ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun her aşamasına tanık olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın geldiği noktanın ve başarılarının gurur verici olduğunu belirtti.

Törende son olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuklara seslendi.

-Töre: “ODTÜ Kuzey Kıbrıs mezunları Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya tanıtacak”

Son olarak kürsüye çıkan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ODTÜ’nün KKTC’deki varlığından büyük memnuniyet duyduklarını, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun Güzelyurt bölgesi için bir şans olduğunu ifade etti. Bugüne kadarki başarıları için ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunu tebrik eden Töre, kampusun mezunlarının yalnızca üniversitelerini değil Kuzey Kıbrıs’ı da tüm dünyada temsil edeceğini hatırlattı.

Açılış konuşmalarının ardından ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda on hizmet yılını dolduran 21 mensuba Prof. Dr. Zeyrek tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Törenin son kısmında Lefkoşa Belediye Orkestrası sanatçıları Nalan Iğdır Varoğlu, Zehra Bayraktar Durak ve Nurten Erseven resital sundu ve tören resepsiyon ile son buldu