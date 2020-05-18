banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101983
ALTIN
383.483
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3859
EURO
7.4919
banner339
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
Herkes şokta daha 41 yaşında idi
ACI HABER
Meclis’te gündem elektrik
MECLİS’TE GÜNDEM ELEKTRİK
Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü: “Yangını hasarsız atlattık, kaybettiğimiz ağaçları fazlasıyla tekrar yeşerteceğiz”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü, dün Tepebaşı’nda çıkan ve kampüsü de etkileyen yangının can kaybı, yaralanma ve bina hasarı olmaksızın atlatıldığını belirterek kaybedilen ağaçların da ODTÜ ruhuyla ve fazlasıyla tekrar yeşertileceğini kaydetti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:44
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü: “Yangını hasarsız atlattık, kaybettiğimiz ağaçları fazlasıyla tekrar yeşerteceğiz”
banner337
banner345

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü, dün Tepebaşı’nda çıkan ve kampüsü de etkileyen yangının can kaybı, yaralanma ve bina hasarı olmaksızın atlatıldığını belirterek kaybedilen ağaçların da ODTÜ ruhuyla ve fazlasıyla tekrar yeşertileceğini kaydetti.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, yangın tehlikesini atlatmaları için tüm güçlerini seferber eden KKTC ve TC makamlarına teşekkür edildi.

banner341
Tehlike henüz büyümeden güvenle tahliye edilen öğrenci ve mensupların kampusa döndüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

 “Özellikle itfaiye, sivil savunma çalışanları, askeri birliklerimize ve öğrencilerimizi misafir eden KYK ile Lefke Avrupa Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Tahliye, koordinasyon ve soğutmada gönüllü olarak yardımcı olan mensup ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yangın sebebiyle kaybettiğimiz ağaçları ODTÜ ruhu ile ve fazlasıyla tekrar yeşerteceğiz. Ülkemizin diğer bölgelerinde ne yazık ki devam eden yangınların da en kısa zamanda ve kayıpsız şekilde söndürülmesini diliyoruz.”

Son Güncelleme: 18.05.2020 18:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlaçlama yok sinekler çocuğumun yüzünü şişirdi
İlaçlama yok sinekler çocuğumun yüzünü şişirdi
Hükümetten yeni normalleşme adımları
Hükümetten yeni normalleşme adımları
Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
Yeşil Barış: “Böyle bir tarih yazdığımız için utanç duyuyoruz”
Yeşil Barış: “Böyle bir tarih yazdığımız için utanç duyuyoruz”
HTSK, yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmenin ancak kendi hava aracına sahip olmakla mümkün olabileceğini belirtti
HTSK, yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmenin ancak kendi hava aracına sahip olmakla mümkün olabileceğini belirtti
Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti
Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti
Sucuoğlu: “Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor”
Sucuoğlu: “Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim