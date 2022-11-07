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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah Bu Yıl Da Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında

07 Kasım 2022 Pazartesi 17:00
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah Bu Yıl Da Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah’ın, bu yıl da dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldığı bildirildi.

ODTÜ Kıbrıs Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi’nin yaptığı “dünya çapında en büyük bilimsel etkiye sahip araştırmacılar sıralaması” çalışmasının 2021 yılı versiyonu Elsevier BV tarafından yayımlandı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah, bu yıl da bilimsel üretkenliği ile listede yer aldı.

“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi; “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride, 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında, dünya çapında ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan bilim insanlarını kapsıyor.

Listenin oluşturulmasında, akademik performansı değerlendirmeye yönelik nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etki değeri, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi uluslararası ölçütler kullanılıyor.

Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak, oluşturulan sıralamada adı geçen ölçütler doğrultusunda çalışmalar yapabilenler listede yer bulabiliyor.

Prof. Dr. Cumali Sabah’ın, listenin yayımlandığı ilk yıldan bu yana hem kariyer boyu toplam üretimi ile hem de tekil yıllardaki yayın ve araştırma performansı ile listedeki yerini aralıksız koruduğu belirtildi.

Araştırmalarına ek olarak Kampus Rektör Yardımcılığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Cumali Sabah’ın, listeye göre, “KKTC’deki en etkili bilim insanlarından biri olarak çalışmalarına devam ettiği” kaydedildi.

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Son Güncelleme: 07.11.2022 20:16
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