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ODTÜ KKTC kampüsü PTE Academic Sınav Merkezi Lansmanı çevrimiçi gerçekleşti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü PTE (Pearson Test of English) yetkilendirilmiş sınav merkezi lansmanı çevrimiçi olarak yapıldı. 

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:15
ODTÜ KKTC kampüsü PTE Academic Sınav Merkezi Lansmanı çevrimiçi gerçekleşti
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünden yapılan açıklamaya göre, üniversitede görevli 8 eğitimci de “PTE Trainer”  (PTE eğitmenliği) programını tamamladı.
Böylece ODTÜ Kuzey Kıbrıs, hem PTE sınav merkezi olarak hizmet sağlayıp, hem de PTE eğitimi de verebilecek. 
Sınav merkezi, LNAT (National Admissions Test for Law) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) gibi birçok uluslararası sınav için de hizmet sağlayacak.

PTE ACADEMİC HAKKINDA
PTE Academic, 4 genel dil becerisini ölçen ve ÖSYM denkliği (YDS denkliği) bulunan, kendi alanında en sık seansa sahip ve en kısa sürede sonuç raporu veren İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. 
Sınavın, sınav saatine 24 saat kalana kadar kayıt olunabilme, kendi alanında en uygun fiyatlı sınav olma, sınav sonuçlarının %85’inin 30 saat içinde açıklanması gibi avantajları bulunmaktadır.
Sınav puanlamasında objektifliğin korunması adına tüm bölümler yapay zekâ sistemi tarafından değerlendirilmektedir.  Ek bir ücret ödemeden sınırsız sayıda bütün üniversitelerle puan paylaşım imkânı sağlamaktadır.

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PTE Academic, 4-6 kişilik sınav odalarında, sağlık güvenliği kapsamında akustik ses yalıtımı yapılmış kabinlerde yapılmaktadır.
İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Almanya ve İrlanda başta olmak üzere birçok ülkede, en iyi üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim başvurularında ve göçmenlik-vize başvurularında kabul edilmektedir.
Detaylar ve verilen sınavlar hakkında bilgiye  https://home.pearsonvue.com/Test-takers.aspx linkinden, 0392 661 1999 telefon numarasından veya [email protected] adresinden ulaşılabilir.
KKTC’de sınav tarihleri ve kayıt işlemleri için aşağıdaki link takip edebilir: https://pearsonpte.com/Search by location: Cyprus --> Select: Middle East Technical University - Northern Cyprus

 

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Son Güncelleme: 22.02.2021 16:16
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ KKTC Kampüsü PTE Academic Sınav Merkezi Lansmanı
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