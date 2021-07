ODTÜ Kıbrıs Makina Mühendisliği öğrencileri ve hocalarının ortak yayın başarısı

30 Aralık 2020 tarihinde IMechE (Institution of Mechanical Engineers, UK) ve IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sponsorluğunda Pakistan'da düzenlenen çalıştayda, öğrenciler çalışmalarını başarıyla sundu. ODTÜ Kıbrıs’dan yapılan açıklamaya göre, "Machine Tool Improvement through Reverse Engineering and Computational Analysis with an Emphasis on Sustainable Design" başlığını taşıyan ilgili makale, çalıştay sonrasında "kitapta bölüm" olarak kabul edildi. Makale, dünyanın önde gelen yayınevlerinden CRC Press (Taylor & Francis Group) tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan "Functional Reverse Engineering of Strategic and Non-Strategic Machine Tools" isimli teknik kitapta yerini aldı.

İlgili bağlantılar:

https://www.routledge.com/Functional-Reverse-Engineering-of-Strategic-and-Non-Strategic-Machine-Tools/Khan-Rahman-Hussain-Abbas/p/book/9780367365806

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780367808235-12/machine-tool-improvement-reverse-engineering-computational-analysis-emphasis-sustainable-design-kaan-buyuktas-muhammad-suhaib-waqar-joyia-kemran-karimov-ihtesham-khan-volkan-esat

ODTÜ Kıbrıs Makina Mühendisliği programı; yaratıcı, evrensel bilgi ve beceriyle donatılmış, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, endüstrinin günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek mühendisleri yetiştirmeyi hedefliyor.