ODTÜ Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

Dernek başkanı Raziye Kocaismail’in verdiği bilgiye göre, ODTÜ Kariyer ve İşletme Kulübü Başkanı Dilanur Sağlam ile üyeler Can Ejder, Nur Gökmen, Utku Özdemir ve Yaşar Arda’nın çalışmalarıyla elde edilen 4 bin 406 TL gelir, Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına 2 adet gitar alınması için bağışlandı.

Kocaismail, çocukluk çağı kanserlerini yaşamış çocuk ve gençlerin, tedavi süresindeki ihtiyaçları gözetilerek, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı olarak kurulan, çeşitli sosyal aktivitelerin yapıldığı bir merkez olan Umut Eğitim ve Kültür Evi’ne bağışlanan yardım ile 4 adet gitar alındığını kaydetti.





