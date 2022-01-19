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ODTÜ Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kariyer ve İşletme Kulübü, her yıl geleneksel olarak yaptığı yeni yıl çekilişlerinden elde ettiği geliri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi’ne bağışladı. 

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:15
ODTÜ Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

Dernek başkanı Raziye Kocaismail’in verdiği bilgiye göre, ODTÜ Kariyer ve İşletme Kulübü Başkanı Dilanur Sağlam ile üyeler Can Ejder, Nur Gökmen, Utku Özdemir ve Yaşar Arda’nın çalışmalarıyla elde edilen 4 bin 406 TL gelir, Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına 2 adet gitar alınması için bağışlandı.
Kocaismail, çocukluk çağı kanserlerini yaşamış çocuk ve gençlerin, tedavi süresindeki ihtiyaçları gözetilerek, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı olarak kurulan, çeşitli sosyal aktivitelerin yapıldığı bir merkez olan Umut Eğitim ve Kültür Evi’ne bağışlanan yardım ile 4 adet gitar alındığını kaydetti. 

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Gitarlara indirim uygulayan işyerine teşekkür eden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, duyarlı gençlerin yetişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gençleri, üniversitenin eğitim kadrosu ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kariyer ve İşletme Kulübü Başkan ve üyelerine teşekkür eden Kocaismail, “yardımda bulunan herkese sağlık bereketinde bir hayat” diledi.

 

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Son Güncelleme: 19.01.2022 11:07
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