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Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar

31 Aralık 2021 Cuma 16:14
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar

(31-12-2021…MHA) Bu sabah Gazimağusa Belediyesinde 10.00 itibarı ile ödenmeyen 39 personel belediye önünde olay çıkardı.

Belediye skip çöp arabası ile Gazimağusa Belediyesi önüne çöp yüklü skip araç ile gelen bir çalışan, ilk önce Belediye'nin giriş kapsısının önüne çöp yüklü skip konteyner’ini indirdi. Daha sonra ise olay yerine polis çağrılarak konteyner skip oradan kaldırıldı. Ardından çalışanlar Belediye Binası'nın içerisine girerek, orada duran bir çalışanı darp etti. Olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Ancak darp edilen çalışan hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra polise giderek kendini darp edenlerden şikayetçi oldu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Ajansımızın edindiği bilgiler doğrultusunda saat 12.00 itibarı ile tüm çalışanların maaşlarının bankalara yattığı öğrenildi. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; yaşananların üzücü olduğunu, çalışanların elbette maaşlarını almaları gerektiğini, ancak bazı bürokratik nedenlerden dolayı bazı aksaklıkların olduğunu söyledi.

Bugün saat 12.00 itibarı ile tüm çalışanların ödendiğini dile getiren Arter, Gazimağusa halkının da Belediye’ye olan borçlarını duyarlılık göstererek bir an önce ödemelerini istedi. (MHA)

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Son Güncelleme: 31.12.2021 17:22
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