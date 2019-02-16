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Odeh 3 gün tutuklu kalacak

Odeh 3 gün tutuklu kalacak

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:59
Odeh 3 gün tutuklu kalacak

Odeh 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dün aksam gece yarısı Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru aracı ile dikkatsizce seyreden zanlı Mohammad Khaled Odeh yolu karşıdan karşıya dikkatsizce yaya olarak geçmeye çalışan Anıl Salih Kalçin’e çarparak ağır şekilde yaralanmasına neden olması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzada olayla ilgili bulguları aktardı. Keleşzade Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde 16 Şubat 2019 tarihinde, saat 00.25 raddelerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin Mohammad Khaled Odeh yönetimindeki 02 D 7777 plakalı BMW marka salon araç ile seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Cadde Mutfak Restoran önlerine geldiğinde o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak dikkatsizce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Anıl Salih Kalçin’e aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu ağır yaralanan Kalçin’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan kontrellerde vücudun muhtelif yerlerinde kırıklar olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Yusuf Keleşzade meselenin ciddi bir mesele olduğunu kazada yaralanan Kalçin’in durumunun henüz netlik kazanmadığını, bölgede kamera kayıtlarının inceleneceğini ve görgü tanıklarından ifade temin edileceğini belirterek ilk etapda zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı müştekinin birden önüne atıldığını sarhoş olabileceğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohammad Khaled OdehAnıl Salih KalçinKaza
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