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Odalardan “yakıt tahliyesinin” büyük risk taşıdığı uyarısı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:45
Odalardan “yakıt tahliyesinin” büyük risk taşıdığı uyarısı

Yerbilim Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası, bu günlerde Teknecik santraline yapılması beklenen yakıt tahliyesinde "sızıntı riskinin çok yüksek olduğunu" uyarısında bulundu.

Yerbilim Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası’nın yayımladığı ortak bildiride, “16 bin tonluk fuel oil tedarikinin sahip olduğu riskler açısından endişeli olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz” denildi. 

Yakıt (16 bin metrik ton) tedarikini yapacak olan geminin bugün öğle saatlerinde Teknecik Santrali kıyısında olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yakıtı taşıyacak geminin, Kıb-Tek Akaryakıt Temin ve Taşımacılık İhalesi Teknik Şartnamesi içerisinde belirtilen Teknecik Terminali için tanımlanmış gemi özelliklerine uygun olmadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Geminin yükü mevcut şamandıraların taşıma kapasitesinin üzerindedir. Şamandıraların yakıt tahliyesi sırasında yerinden sökülme ihtimali yüksektir. Bu da bölge için büyük bir çevre felaketi anlamına gelecektir. Ayrıca geminin draftı bölgenin batimetri değerlerine uygun değildir. Bundan dolayı gemi yarı yükle taşımacılık yapmaktadır. Kıb-Tek’i yönetenlerin elinde bu nakliyat için uygundur görüşü olmamasına rağmen bu idari karar alınmıştır. Risk o kadar yüksektir ki Teknecik tarihinde bir ilkin gerçekleşmesi ve geminin romörkler vasıtasıyla emniyette tutulmaya çalışılması beklenmektedir” denildi. 

“Ülkeyi ya elektriksiz bırakacağız yada bu yakıtı bu şekilde alacağız” yaklaşımının da doğru olmayacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 13.07.2022 10:56
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