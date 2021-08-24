banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Seçim meraklısı değiliz ama…
Seçim meraklısı değiliz ama…
140'ı yerel 178 pozitif vaka
140'ı yerel 178 pozitif vaka
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
banner376

Odalar yakıtın kalitesinin bilinmemesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları’na  (KTMMOB) bağlı  mühendis odaları Kıb-Tek Santrali’nde kullanılmak üzere İskenderun’dan  alınan 40 tanker yakıtın  kalitesinin henüz bilinmediğini savunarak eleştirdi.

24 Ağustos 2021 Salı 18:00
Odalar yakıtın kalitesinin bilinmemesini eleştirdi

KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, mühendis odaları  ihalesiz alınan akaryakıtın kullanılmaya başlanmasına rağmen kalitesinin açıklanmamasıyla  ilgili eleştirilerde  bulundu.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel, Çevre Yasası altında bulunan Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü gereğince yakıtın kalitesi ile ilgili verilerin Çevre Koruma Dairesi’ne verilmesi, baca gazı emisyonlarının ölçtürülmesi gerektiği ifade edildi.

Teknecik Elektrik Santraline filtre takılmasının pek çok kez gündeme getirilmesine rağmen santrale filtre takılmadığını belirten Özverel, Kalecik Elektrik Santrali’ne ise filtre takıldığını ancak kullanılmadığını savundu. Özverel “Halkın sağlığı hiçe sayılmakta, oluşan hava kirliliği sadece insanlara değil tüm canlı yaşamına zarar vermektedir” dedi.

Kimya Mühendisleri Odası Sekreteri Gülsün Bektaş, kullanılan yakıtın yanma derecesinin çok düşük olduğu için beklenen verimin alınamadığını savundu. Gülsün Bektaş, “Yanmamış yakıt yüzde 10 oranında olduğu için en büyük zarar burada” dedi. 

Çevresel olarak yakıtın zararlarının görülmekte olduğunu kaydeden Bektaş, çıkan kalıntılarda karbon kalıntısının yanmamış yakıt kabul edilen miktar olan yüzde 15’in çok üzerinde olduğunu kaydetti. 

banner341
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ise, bacadan görülen dumanın motorlarda normal bir yanmanın olmadığının göstergesi olduğunu kaydetti. Yarkıner, “Ya yakıt esvabına uygun değildir veya uygun olmayan motorların iç parçalarında hasar oluşmuştur” dedi. 

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, “Yakıtın denetlenmemiş olması kafamızda soru işaretleri yaratıyor” dedi. 

Numuneler ve testlerin yapılmamasının bir nedeni olduğunu ve bunun altında bir şey aranması gerektiğine vurgu yapan Cellatoğlu, “Gelen yakıt temiz olsaydı, kamuoyu ile paylaşılacaktı” ifadesini kullandı. 

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili,  “İhaleli alımda İhale Komisyonu’na belge sunulmakta. “Kimin malı olduğu belli olmayan yakıt sorgulanmalı” dedi. 

Gelen 40 kara tankerinin kaynağının belli olmadığını iddia eden  Vadilili, yakıtın Teknecik Santrali’ne giriş yaparken denetlenmediğini savundu. “Doğru olan yakıt Teknecik Santraline girmeden analiz sonuçlarının ortaya çıkmasıdır” diyen Vadilili, yakıtın kimyasal analizlerin gizlendiğini söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 24.08.2021 18:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı’ndan pasaport açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan pasaport açıklaması
Ekonomi Kurulu toplantısı başladı
Ekonomi Kurulu toplantısı başladı
Baybars: “Hükümet pandemi sürecini yönetemiyor, denetimler artırılmalı, halk aşıya teşvik edilmeli”
Baybars: “Hükümet pandemi sürecini yönetemiyor, denetimler artırılmalı, halk aşıya teşvik edilmeli”
İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu’ndan açıklama
İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu’ndan açıklama
Teknecik Santrali’nin neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekildi
Teknecik Santrali’nin neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekildi
Sarıçizmeli: “Ülkemizin kanayan yarası çarpık yapılaşmanın bizim bölgemize de yayılmaması için imar planı istiyoruz”
Sarıçizmeli: “Ülkemizin kanayan yarası çarpık yapılaşmanın bizim bölgemize de yayılmaması için imar planı istiyoruz”
Tüketiciler Derneği vakalardaki artış nedeniyle hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı uyardı
Tüketiciler Derneği vakalardaki artış nedeniyle hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı uyardı
Pasaport iptali
Pasaport iptali
Girne Belediyesi, Ankara'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde stant açtı
Girne Belediyesi, Ankara'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde stant açtı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim